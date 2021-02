PostNord tjener rekordmange penge i år med corona

En stigende efterspørgsel på pakkeleveringer har sidste år været med til at give det bedste resultat nogensinde for PostNord, siden den dansk-svenske postgigant blev dannet i 2009.

Det oplyser PostNord tirsdag i forbindelse med sit årsregnskab.

Samlet har PostNord i året tjent lidt under 1,3 milliarder kroner. Det er en stor forbedring i forhold til året før, hvor der blev tabt i underkanten af 200 millioner kroner.

- Vores skarpe forbedring i indtjeningen skyldes flere ting, forklarer Annemarie Gardshol, koncernchef i PostNord, i en kommentar til regnskabet.

- Naturligvis bidrager den store efterspørgsel på pakker. Men samtidig har vi haft et meget højt produktivitetsniveau og gode fremskridt i vores interne forbedringsprogrammer.

Med til at hive resultaterne op for hele postkoncernen har været forbedrede resultater i den danske forretning. Her er både omsætningen og indtjeningen forbedret i forhold til året før.