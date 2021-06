Plastmo oplever tocifret vækst

Se billedserie Maziar Pourshams står her i showroomet med Plastmos signaturprodukt. Foto: Anders Ole Olsen

Erhverv - 22. juni 2021 kl. 06:12 Af Jakob Fønns

Efter en årrække som topleder i Hilti Danmark tog Maziar Pourshams i foråret springet til administrerende direktør i Ringsted-virksomheden Plastmo.

Den 45-årige direktør blev kontaktet af en headhunter sidste efterår og efter en lang proces, nåede parterne til enighed om et samarbejde.

- Jeg takkede egentlig nej tak i første omgang, men da jeg havde sat mig mere ind i virksomheden og fandt ud af at der var tale om en virksomhed med et stærkt brand, premium produkter og en stærk kultur, besluttede jeg mig for at høre lidt mere om stillingen, fortæller Maziar Pourshams, da vi møder ham på hans kontor i Plastmos hovedkvarter på Odinsvej.

Han er i dag fuld i gang med at lære de omkring 100 medarbejdere som arbejder i den familieejede virksomhed at kende. Heraf arbejder de 75 i Ringsted, mens de resterende 25 medarbejdere er ansat i virksomhedens norske afdeling og i det nyligt opkøbte norske firma SG Railing, som producerer glas- og aluminiumsrækværk i forskellige varianter.

Passer godt ind

- Jeg føler, at min ledelsesstil passer godt til Plastmo. Jeg arbejder ud fra et princip om, at det er mennesker der gør forskellen. Derfor er det vigtigt at have de rigtige medarbejdere ombord. Medarbejdere som er engageret, motiveret og passioneret omkring deres arbejde og arbejdsplads. De rigtige medarbejdere er den vigtigste aktiv for virksomhedens bundlinje, siger Maziar Pourshams, der har en kandidatgrad som civilingeniør fra DTU samt en HD i International Business fra Copenhagen Business School.

Plastmo er den 8. største virksomhed i Ringsted og man har høj anciennitet i medarbejderstaben.

- Vi har fornyelig gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor medarbejderne skulle fortælle, hvad de sætter pris på i deres arbejde hos Plastmo. Her gik ord som "godt sammenhold", "unik kultur" og en god evne til at "løfte i flok" igen i mange af besvarelserne, siger Maziar Pourshams med stolthed i stemmen.

Tocifret vækst

Han kommer til virksomheden på et tidspunkt, hvor der er godt gang i salget af virksomhedens produkter. Coronakrisen har ikke ramt byggebranchen, tværtimod.

- Vi har oplevet en tocifret vækst i 2020 og den positive udvikling ser ud til at fortsætte i hele 2021, oplyser den administrerende direktør.

Han skal også forholde sig til, at det igangværende bygge- og renoveringsboom påvirker tilgængelighed samt priserne på råmaterialer.

- Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi bedst kan beskytte vores kunder og os selv, når der er så høj efterspørgsel, at der kan opstå problemer med leverancerne. Indtil videre har vi været dygtige til at få fyldt vores lagre og forventer at kunne opfylde den ekstreme efterspørgsel for 2021, vurderer Maziar Pourshams

Han er dog meget bevidst om, at det er vigtigt at kigge fremad og fortsætte udviklingen af Plastmos produkter.

Blandt de nye tiltag er udviklingen af en tagrende, der er sundere for miljøet. Den grønne tagrende hedder Stål+ og er udviklet af genanvendeligt stål og skal være et alternativ til den populære zink-tagrende, der ikke er lige så klimavenlig.

- Flere og flere danske kommuner indfører forbud mod at opsætte nye zinktagrender, herunder Ringsted kommune, fordi de over tid udleder zink og dermed udgør en risiko for jordforurening. Det er her det gælder for os om at være med helt fremme med vores produktudvikling, så vi kan bidrage til den bæredygtige udvikling og være konkurrencedygtig, siger Maziar Pourshams.