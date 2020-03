Se billedserie Søren Rahbek Østergaard, seniorspecialist hos Teknologisk Institut i Taastrup, mener ikke, at plastikemballage er et problem i Danmark.

Send til din ven. X Artiklen: Plastik kan være godt for miljøet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plastik kan være godt for miljøet

Erhverv - 12. marts 2020 kl. 11:56 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange står med en overvældende mængde plasticaffald i hjemmet, som kan være resultatet af en simpel madlavning. Når forskere samtidig kommer med dommedagsudsigter om klimaet, og man i tv kan se billeder af plastikøer i havene, er det nærliggende at kaste sin opmærksomhed på plast- emballagen.

Men faktisk hjælper det ikke miljøet at afskaffe den, snarere tværtimod, forklarer seniorspecialist Søren Rahbek Østergaard fra Teknologisk institut i Taastrup. Han har forsket i netop plast og emballage.

Hvis man kigger på de miljømæssige omkostninger ved at lave madvarer, går blot fem procent til selve emballagen. Transporten står for 15 procent, mens de resterende 80 procent er selve produktet.

- Så det, det drejer sig om, er at spise al maden, siger Søren Rahbek Østergaard

Emballagen har flere vigtige funktioner, som er med til at nedsætte de miljømæssige omkostninger. Emballagen er blandt andet med til at sørge for en mere effektiv transport.

Derudover sikrer emballagen også fødevarernes kvalitet og hygiejne og forlænger desuden i mange tilfælde fødevarernes holdbarhed. Og jo længere en vare kan holde, jo større sandsynlighed er der for, at den bliver spist.

Søren Rahbek Østergaard giver en pakke blandet salatblade som eksempel. Den kan holde sig frisk i mange dage, men så snart man åbner den, går der ikke lang tid, før salatbladene er slatne.

Årsagen til det er, at man tilpasser ilt og CO2-indholdet i emballagen, så varen holder sig frisk så lang tid som muligt.

Et let og godt materiale Søren Rahbek Østergaard mener, at der er for mange følelser involveret i plastikdebatten og ikke nok videnskab.

- Der er opstået et plastikhad, der vil noget. Selvom plast kan være et dejligt let og godt materiale. Men forbrugere vil hverken eje eller bruge det, selvom det plastikaffald, der ender i naturen kun marginalt kommer fra Danmark, siger han.

Det er afrikanske og især de asiatiske lande, der er synderne, når det kommer til plastik i naturen. Simpelthen fordi de har dårlige affaldssystemer.

- Vi har regulativer herhjemme. Det er ikke så meget, som ender i naturen, og resten bruger vi til forbrænding. Og hvis det er, fordi man frygter microplast, skal man fokusere på noget helt andet. I Danmark står bildæk for 69 procent af al mikroplast, skosåler for 30 og den sidste ene procent kommer fra emballage.

- Hvis man tænker lidt tilbage i tiden, så kunne man ikke bruge papiremballage uden at slå en regnskov ihjel. Og før det var det flaskerne. I dag er det plast, som er i fokus. Jeg ved ikke, hvad man kommer til at hade næste gang, siger Søren Rahbek Østergaard og tilføjer:

- Det kan være, at det er følelsesmæssigt bedre at undgå plast, men så skal det erstattes med andre emballager, der mindst er lige så gode. Ellers er det det, jeg kalder for greenwashing.