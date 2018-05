The Whole Company, der blandt andet er kendt for Castus frugtpålæg, afhenter deres plantekrukker.

Planteskole vækster på erhvervskunder

- Ændringen skete efter, at vi begyndte at deltage i erhvervsmessen »Have og landskab« i Slagelse. Der kommer kommuner og anlægsgartnere fra hele Danmark, nogle af dem med 150-200 medarbejdere, fordi de benytter det som et firmaarrangement. Der fik vi det første gennembrud, og der har virkelig været »go« på bagefter, fortæller indehaver af Thymes Planteskole, Hans Jørgen Køppen.

- Samarbejdet består oftest i at finde de rigtige planter til kunden og til den rigtige pris. Den service kan vi yde til dem, fordi vi tilsammen har 291 års erfaring her på planteskolen. Det er i hvert fald det, vi kan høre på anlægsgartnerne og vores andre kunder, at de kan blive rådgivet og have en ping-pong om tingene, for eksempel at vi råder dem til at vælge nogle andre planter eller en anden størrelse, end de umiddelbart havde forestillet sig, Hans Jørgen Køppen.