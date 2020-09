Se billedserie Oliver Hansen (tv.) og Kasper Laursen, da de for et år siden præsenterede deres koncept i Løvens Hule. Citatplakat startede i sidstnævntes lejlighed i Næstved i 2015, mens de i dag har 320 kvadratmeter at boltre sig på. Foto: DR

Plakatdrenge går efter milliardomsætning

Erhverv - 24. september 2020 kl. 13:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Kasper Laursen og Oliver Hansen sidste år gæstede Løvens Hule på DR med deres firma Citatplakat, valgte de to »løver« Jesper Buch og Jan Lehrmann at skyde 1,2 millioner kroner ind i plakatvirksomheden - på den betingelse, at Næstved-firmaet fusionerede med deres største konkurrenter, Dialægt fra Aarhus. Her var de to investorer allerede involveret.

I starten af året faldt fusionen på plads, og nu er den nye virksomhed klar med en ambitiøs målsætning: Senest i 2025 skal der omsættes for en milliard kroner. I år regner man med en omsætning på 25 millioner kroner, så der er et stykke vej endnu.

Et nyt land hver uge - Det er en aggressiv strategi, men alle tror på det, inklusiv vores investorer. Vi har i år mere end fordoblet vores omsætning, der for de to virksomheder samlet lå på 12 millioner i 2019. Hvis vi dobler hvert år, er vi allerede et pænt stykke ad vejen, men vi regner med at kunne sætte endnu mere turbo på, lyder det fra Kasper Laursen.

Han forklarer, at der i 2020 foreløbig er brugt meget tid på sammenlægningen af Citatplakat og Dialægt. Det har ikke været med til at øge omsætningen, så alene på tiden er der noget at hente - men den væsentligste faktor skal være en erobring af udlandet.

- Det er svært at åbne i nye lande, og vi er gået i stå mange gange. Det tager mindst tre måneders arbejde for to-tre mand, og det har vi hidtil ikke haft ressourcerne til. Der har været for meget administrativt, men nu arbejder vi på en teknisk løsning, der kan springe en masse led over, så vores plakater kan oversættes direkte af freelancere uden en masse mellemstationer. På den måde kan vi komme ind på et nyt marked på bare en uge, forklarer Kasper Laursen og fortsætter:

- Vi har arbejdet på det i tre måneder, og vi får brug for to-tre nye udviklere, når vi har planen helt på plads. Vi regner med at kunne gå i gang om halvandet til to år, og så skal vi ind i et nyt land hver uge. Vi tager de mest oplagte lande først, som er nærmarkederne. Det er først til den tid, vi kan begynde at vækste aggressivt.

B2B-satsning Størstedelen af Dialægt/Citatplakats forretning er onlinesalg, som udgør mere end to tredjedele af den samlede omsætning.

Men man er også begyndt at se kraftig fremgang i B2B-delen, og her vil man allerede næste år gå i gang med den internationale satsning.

- Vi har i forvejen 15 tyske forhandlere, og her skal vi have endnu flere, ligesom vi også satser på Holland og Spanien. I de tre lande vil vi teste, om det kan fungere. Vi vil ud på messer og finde agenter, der kan sparke døren ind til vores unikke koncepter. Vi har 30, som er unikke for branchen - 15 allerede nu, og 15 som er i støbeskeen, siger Kasper Laursen.

Plakatvirksomheden går efter, at alt, hvad man kan forestille sig inden for plakater, skal kunne findes i deres forretning - gaver og personliggjorte plakater er fremtiden.

Mens både Dialægt og Citatplakat efterhånden er velkendte navne herhjemme, skal udlandet erobres under et nyt, internationalt navn. Det har man dog ikke lagt sig fast på endnu.