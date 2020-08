Pladskrav hos DSB er tilbage: Billet koster ved en fejl penge

DSB forventer først at have fikset pladsfejlen i appen efter klokken ni, fortæller selskabet til flere medier.

DSB har onsdag genindført pladskravet i flere tog, men det er ikke gået helt gnidningsfrit.

En fejl betyder nemlig, at pladsbilletten onsdag morgen koster penge, selv om den burde være gratis.

Over for BT og Ekstra Bladet bekræfter DSB fejlen. Den kan dog først blive udbedret efter klokken ni.

Det skyldes, at systemet ikke må være hårdt belastede, når fejlen skal rettes.

Pendlere, som skal med toget inden klokken ni, kan køre uden pladsbillet på grund af fejlen, siger DSB til BT.

- Begynder rejsen efter klokken ni, skal man forsøge at bestille pladsbillet, lyder det.

For en uge siden ophævede DSB kravet om pladsbillet, som blev indført i maj for at sikre, at passagerer ikke stod for tæt.

Kravet skulle være med til at forhindre spredningen af coronavirus i samfundet.

Det fjernede pladskrav blev dog hurtigt mødt af kritik fra både politikere og sundhedsfaglige eksperter.

Allerede fredag trak DSB da også i land, efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) rettede henvendelse til selskabet.