Forbrugerombudsmanden vurderer, at Philip Morris har overtrådt loven ved at reklamere for det røgfri tobaksprodukt IQOS. (Arkivfoto)

Philip Morris anmeldt for ulovlig tobaksreklame

Tobaksproducent Philip Morris er blevet anmeldt til politiet for at reklamere for røgfrit tobaksprodukt.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt tobaksproducenten Philip Morris for ulovlig tobaksreklame.

Det oplyser myndigheden fredag. Forbrugervagthunden vurderer, at Philip Morris har overtrådt tobaksreklameloven ved at reklamere for det røgfrie tobaksprodukt IQOS.

IQOS fungerer med to tobakspinde, som opvarmes elektronisk, og Philip Morris har ifølge Forbrugerombudsmanden reklameret med, at det er mindre skadeligt end cigaretter.

Blandt har tobaksproducenten skrevet:

- SIDSTE CHANCE FOR AT SPARE 200 KR. NOGENSINDE. Tobakslovgivningen ændrer sig den 1. april, så dette er din sidste chance for at spare 200 kr. på dit første IQOS sæt. Tilmeld dig blot IQOS nyhedsbrev for at få rabatten. Køb nu.

- Del kærligheden [...] IQOS har beholdt nydelsen af tobak, men vi har befriet os fra lugten af cigaretrøg.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Philip Morris har reklameret for produktet på to hjemmesider, gennem nyhedsbreve, på og i cigaretpakker. Det skal også være sket ved tiltaget "Mød IQOS og vores skodsamlere".

Philip Morris er uenig i at have reklameret i strid med forbuddet mod tobaksreklame, skriver Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen oplyser, at al reklame for røgfrie tobaksvarer og nikotinprodukter er forbudt.

- Det gælder også reklame for varer, der er designet til at blive anvendt med sådanne tobaksprodukter.

- Det er i strid med reklameforbuddet at fremhæve et produkt som bedre end andre tobaksprodukter, når formålet er at sælge tobaksprodukter, udtaler hun i en meddelelse.