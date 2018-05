Kim Haggren, der er underdirektør i DI, kan se, at arbejdet med at implementere persondataforordningen ikke er helt i hus hos alle medlemsvirksomhederne, men på sigt vil arbejdet gå fra implementering til at blive et nyt retsområde. PR-foto

Persondata: Flasken drejer rundt og peger på os alle

Tom Sønderup, der er statsautoriseret revisor og partner i Sønderup Revisorer i Ringsted oplever også, at der er et godt stykke til målet.

- Mit gæt er, at det er under halvdelen af virksomhederne, der er klar til den nye forordning. Men der er ingen tvivl om, at alle arbejder med det, siger Tom Sønderup, der vurderer, at det er en stor mundfuld for såvel store som små virksomheder. Og den bliver ikke mindre af, at vejledningsmaterialet har været mangelfuldt.