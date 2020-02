Pepsi vokser i USA og nærmer sig årligt salg på 500 milliarder

2019 bød på fremgang over det meste af linjen for Pepsi, da salget gik frem i det meste af verden - herunder især på hjemmebanen i USA.

Det viser årsregnskabet fra den amerikanske læskedrik- og snackfabrikant, der er offentliggjort torsdag.

Samlet endte salget på 460 milliarder kroner, hvilket er omtrent 17 milliarder kroner højere end i 2018.

Omkring halvdelen af salget er hentet i USA, men også Europa og Asien har vist fremgang i årets løb.

Selv om Pepsis salg er gået i vejret, er overskuddet faldet med cirka 40 procent til 50 milliarder kroner.

Det hænger dog primært sammen med, at resultatet i 2018 var trukket op af en stor skattegevinst.

Med årsregnskabet holder Pepsi sin store rival Coca-Cola stangen.

Selv om cola oprindeligt var de to koncerner primære fokus, konkurrerer selskaberne nu inden for en stor palet af drikkevarer med alt fra juice til vand, energidrik og iskaffe.

Pepsi er næsten dobbelt så stor som Coca-Cola målt på omsætning, men de to tal er ikke helt sammenlignelige.

Dels er omtrent halvdelen af Pepsis forretning inden for snacks, hvilket ikke er tilfældet hos Coca-Cola.

Pepsis portefølje tæller chips som Lays og Doritos, men også Quaker, der er kendt for Havrefras.

Samtidig er forretningsmodellen ikke helt ens. Coca-Cola har over en årrække lagt opgaven med at tappe ud til bryggerier, hvoraf nogle tidligere var delvist ejet af Coca-Cola.

I stedet tjener Coca-Cola penge på at sælge koncentrat og få procenter af salget, men slipper så for at have udgifter til produktion og distribution. I Danmark har Coca-Cola et partnerskab med Carlsberg.

Omsætningen hos Coca-Cola har derfor været faldende fra 330 milliarder dollar i 2012 til lidt over 255 milliarder dollar i 2019. Pepsi har dog også lokale partnere i dele af verden.