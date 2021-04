Pepsi-ejer øger overskuddet på større salg i USA

Et stigende salg af drikkevarer på hjemmemarkedet i USA har i de første tre måneder af 2021 hjulpet Pepsico til at tjene flere penge.

Det fremgår af Pepsicos regnskab for første kvartal 2021, der er offentliggjort torsdag.

Pepsico ejer en bred vifte af brands indenfor drikke- og fødevarer. Nogle af de nok mest kendte er sodavand som Pepsi og Mountain Dew, chips som Lay's og Doritos samt morgenmadsprodukterne fra Quaker.

Samlet har Pepsico i første kvartal solgt for 92 milliarder kroner. Det er en stigning på syv procent i forhold til samme periode sidste år. Den periode var speciel, fordi dele af den blev påvirket af det globale udbrud af coronavirus.

At det er lykkedes at øge salget i år sammenlignet med sidste år, hvor det kun var dele af første kvartal, der var påvirket af coronavirus, er der tilfredshed med i Pepsicos ledelse.

- Vi er tilfredse med vores resultater for første kvartal, da vi succesfuldt har overgået de ellers vanskelige sammenligningsvilkår målt på årsbasis, siger Ramon Laguarta, administrerende direktør i Pepsico, i regnskabet.

Han siger også, at det er lykkedes at øge salget på trods af forskellige niveauer af forbedring på de internationale markeder samt vejrmæssige forstyrrelser i forretningen i USA.

På trods af vejrforstyrrelserne er Pepsicos salg indenfor alle kategorier steget i USA i første kvartal. Blandt andet er salget af drikkevarer steget med fem procent til 31,5 milliarder kroner.

Stigningen i det samlede salg har været med til, at Pepsico for de første tre måneder af 2021 har kunnet tjene 14,4 milliarder kroner på driften. Det er en vækst på 20 procent i forhold til året før.

Mens USA har bidraget til at løfte salget for Pepsico i første kvartal, så har det omvendte været tilfældet i Europa. Den europæiske del af forretningen har haft et fald i salget på to procent til 11,1 milliard kroner.

Den europæiske forretning omfatter både føde- og drikkevarer.