Pensionsmægler har vokseværk

- Vi har fået et nyt kundeløfte: For ansvarlige beslutninger. For at hjælpe kunderne med at tage ansvarlige beslutninger er vi nødt til at give dem noget viden. Det er os, der er specialister. For os er det vigtigt, at kunderne tager stilling til den risiko, de er i. Hvor vil de selv tage den, og hvor skal de videregive ansvaret til os. Der er mange penge i forskel som pensionist, afhængig af, hvad man vælger at gøre med sin pension. Man siger, at det er den største beslutning at købe et hus, men det kan aldrig gå helt galt. Den største økonomiske beslutning er, hvilken pensionsordning man vælger at tegne, siger Leif Rexen.