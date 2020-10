Pensionen blev droppet for at starte firma

Da Thomas Gottlieb i 2017 så hørte, at Peter Goth Engel havde sagt sit job op for at gå på pension var hans holdning klar. Det syntes han var en dårlig idé, for han mente, at de skulle etablere et firma sammen. For at lægge pres på Peter Goth Engel, sagde Thomas Gottlieb sit gode job op, fortæller Peter Goth Engel.