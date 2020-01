Pelsauktion i Danmark udsættes på grund af coronavirus

Kopenhagen Furs udskyder salg af to millioner minkskind på grund af hensyn til kinesiske kunder.

På grund af udbruddet af coronavirus er kinesiske borgere af de lokale myndigheder blevet rådet til ikke at rejse til udlandet.

Det får nu konsekvens for februar-auktionen hos det danske pelsauktionshus Kopenhagen Fur. Auktionen bliver således udsat, oplyses det i en meddelelse.

- En vurdering af den aktuelle situation i relation til udbruddet af coronavirus i Kina afføder bekymring og særlige hensyn til Kopenhagen Furs mange kinesiske kunder.

- Det betyder, at auktionshusets februar-auktion udsættes, og det planlagte salg af cirka to millioner minkskind vil i stedet i videst muligt omfang blive planlagt gennemført i forbindelse med april-auktionen, står der i meddelelsen.

Med udsættelsen vil næste auktion i Kopenhagen Fur finde sted med salgsdage 22-28. april. Perioden kan dog blive forlænget, oplyser auktionshuset.

Coronavirusset har indtil videre kostet over 100 mennesker livet i Kina. Det samlede antal smittetilfælde på tværs af landet menes at være over 4000.

Ifølge Jesper Lauge Christensen, administrerende direktør hos Kopenhagen Fur, har man fulgt den sundhedsfaglige udvikling omkring udbruddet tæt, ligesom auktionshusets medarbejdere i Kina har været i kontakt med mange kunder og relevante myndigheder.

- Vi må samlet set nu konstatere, at det hverken er muligt eller forsvarligt at gennemføre februar-auktionen om mindre end to uger som planlagt.

- Der er nu begrænsninger på rejseaktiviteter såvel i Kina som ud af Kina, og langt de fleste aktiviteter, hvor folk samles, er aflyst eller udsat indtil videre.

- Vi kan ikke bringe vores kunder i et dilemma, hvor de skal passe deres forretning under disse omstændigheder, hvis det da overhovedet er muligt, siger Jesper Lauge Christensen i meddelelsen.

Skulle der være auktionskøbere med et presserende behov for køb og leverance af skind, vil Kopenhagen Fur stille godt 600.000 skind til rådighed for køb.

Det er skind, der er overført fra sidste års salgssæson.