PayPal vil lade britiske brugere handle med bitcoin

Fra denne uge vil PayPal begynde at give dets britiske kunder mulighed for at handle med kryptovalutaer som bitcoin.

I begyndelsen af året gjorde tjenesten det muligt for dens amerikanske brugere at handle med såkaldt kryptovaluta, som er en samlet betegnelse for digitale valutaer, der bruger krypteringer til at sikre transaktioner og valutaoprettelse.

Og nu er turen kommet til briterne.

Her får brugerne mulighed for at handle med fire forskellige kryptovalutaer: bitcoin, ethereum, litecoin og bitcoin cash.

- Pandemien har sat fart på den digitale omstilling på tværs af alle livets aspekter - herunder digitaliseringen af penge, siger PayPals vicedirektør for kryptovalutaafdelingen, Jose Fernandez da Ponte.

Han tilføjer, at han håber, at det kan få flere briter til at udforske kryptovalutaens verden.

Muligheden for at handle med kryptovaluta kommer både til at være tilgængelig på PayPals hjemmeside og på deres app til smartphones. Ifølge PayPal vil funktionen være rullet ud til alle britiske brugere "inden for få uger".

Bitcoin bliver af mange betragtet som den originale kryptovaluta. Den blev opfundet i 2009.

I modsætning til valuta som for eksempel kronen, euroen og dollaren bliver bitcoin ikke reguleret af centralbanker eller pengeinstitutter.

Flere store kommercielle websteder som eToro, Binance og Coinify lader brugere benytte kryptovaluta til at købe varer med, men kryptovaluta er især blevet kendt for dens rolle i kriminelle handler.

Fordi transaktioner med kryptovaluta er krypteret og svær at spore tilbage til betaleren og modtageren, har det været et redskab for kriminelle til at købe og sælge eksempelvis våben og stoffer.

Mandag stiger kursen på bitcoin til mere end 50.249 dollar (svarende til cirka 320.000 kroner). Det er første gang siden maj, at prisen på en bitcoin er over 50.000 dollar.