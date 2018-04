Forhandlere holder pause fra Forligsen indtil lørdag formiddag

Lørdag formiddag klokken ti skal de igen stille i Forligsinstitutionen for at forsøge at nå til enighed om en ny overenskomst for de 745.000 offentligt ansatte.

Efter at have holdt forhandlerne til ilden i mere end 12 timer gav forligsmanden lørdag klokken 02.30 parterne mulighed for at komme hjem og få nogle timers søvn.

Anders Bondo, der er formand for Danmarks Lærerforening og chefforhandler for de kommunalt ansatte, skal bruge pausen hjemme i privaten.

- Jeg skal ligge i min egen seng et par timer og have en ren skjorte på, og så er vi her igen, siger han klokken 02.45 natten til lørdag.

Flemming Vinther, der er topforhandler for de ansatte i staten, og chefforhandleren for de regionalt ansatte, Grete Christensen, har ligeledes forladt bygningen.

Det samme gælder forligsmand Mette Christensen. Repræsentanter for arbejdsgiverne er dog ikke set forlade bygningen.

Ifølge Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogerne, er det stadig de tre knaster, som lønmodtagerne er enige om skal være på plads inden et samlet forlig, der diskuteres.

- Dem har vi diskuteret hele natten. Jeg tror, at arbejdsgiverne har brug for at tænke sig om, og jeg håber, at de kommer med et bud på, hvordan vi kan komme videre, når vi mødes igen, siger han.

De tre punkter er en lønstigning, som følger udviklingen på det private arbejdsmarked, en revurdering af lærernes arbejdstid og en sikring af retten til betalt frokostpause.

Fredagens forhandlinger startede klokken ti. Det skete, efter at forligsmanden onsdag udsatte den varslede storkonflikt med to uger.

Dermed har hun brugt den mulighed for sidste gang. Parterne har nu frem til 1. maj for at nå til enighed om en ny overenskomst.

Sker det ikke, kan en strejke bryde ud 6. maj og en lockout 12. maj. Når som helst kan forligsmanden dog erklære et sammenbrud i forhandlingerne, hvis de ikke rykker sig.

I det tilfælde kan en storkonflikt bryde ud fem dage senere.