Adm. direktør Jesper Sjøgren skal især holde sig ajour med fire brancher i forhold til at sælge produkterne fra Oxymat A/S. Det er sundhedsbranchen, skibsfart, lakseopdræt og udvinding af guld.

Patienter i hele verden får ilt med PSA-generatorer fra Skærød

Oxymat A/S kom ud af 2020 med rekordresultater. Årsagen er Covid-19-pandemiens globale behov for oxygengeneratorer

Hvad har hospitaler, laksefarme, skibsfart og guldmineindustri tilfælles? Jo, i de brancher kan der bruges ilt- og nitrogengeneratorer fra virksomheden Oxymat A/S, der ligger i Skærød ved Helsinge. Især behovet for ilt til Covid 19-patienter har det seneste år betydet en markant efterspørgsel på generatorerne.

