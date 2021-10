Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Patent viser vejen ind i fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patent viser vejen ind i fremtiden

CEO Erick Thürmer fra Thürmer Tools i Gilleleje vil skabe et “Spotify” til værktøjsmarkedet ved hjælp af 3D-teknologi.

Erhverv - 07. oktober 2021 kl. 12:55 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Historien om Thürmer Tools begynder og drives fremad med historien om patenter. Adm. direktør Erick Thürmers oldefar Fritz C. Thürmer var værktøjsmager, og han opfandt bl.a. den firkantede skærebakke, der stadig bruges i dag til at skære et gevind på et rør og som udgør firmaets logo. I dag har et nyt patent fået hovedrollen i endnu et kapitel af virksomhedens historie. Det nye patent på en 3D-printet gevindtappe blev registreret i 2014, og det skal være med til at forene de klassiske værktøjsprodukter med nye produkter udviklet digitalt og produceret lokalt, præcist til kundernes behov. Men hvad var det, der fik Erick Thürmer til at se mod 3D-teknologien?

Fakta Thürmer Tools stiftes i 1898 af værktøjsmager Fritz C. Thürmer, der havde taget patent på skærebakken.

Da Thürmer Tools var på sit højeste havde firmaet over 1.500 medarbejdere i Europa.

I 2014 tog Thürmer Tools patent på den 3D-printede gevindtappe. Udviklingen af patentet fik i 2017 støtte af Innovationsfonden og EUs Eurostars på samlet 12 millioner kroner.

I mange år blev der produceret gevindværktøj i Kina, men i 2015 genopstartede Erick Thürmer lokal produktion i Danmark på firmaets fabrik i Hvidovre.

Thürmer Tools producerer i dag hånd- og maskintappe i specialstørrelser med levering indenfor 48 timer.

Erick Thürmer fortæller den 11. oktober om “Hvordan disrupter man en 125 år gammel virksomhed?”. Det sker hos C4 i Hillerød ved arrangementet “Positivitet + Disruption = Vækst”. Arrangementet foregår kl. 15.30-17.30. Flere oplysninger og tilmelding: Jette Salling js@c4.dk – Ja, den historie kan vi godt tage. Det er længe siden, at jeg har fortalt den, siger direktøren, mens han viser rundt på kontor, værksted og lager, der ligger i en sort bygning ved indkørslen til godset Sophienlund i Gilleleje, hvor familien bor. Bygningen, som i dag huser virksomheden, var oprindelig til tørring af korn, og den rummer også en klassisk jagtstue med et langt bord, tunge, læderbetrukne stole, pejs og trofæer på væggene. Jagtstuen er firmaets mødelokale og før corona var pladserne omkring mødebordet fyldt med engagerede unge studerende på Erasmus-udveksling fra hele Europa, for dygtige unge er den bedste måde til at få adgang til næste generations viden, mener Erick Thürmer. I et hjørne står et glasskab med en anden type trofæer, nemlig de mange priser, som Thürmer Tools har modtaget i de seneste år for den digitale omstilling, som virksomheden stadig er i gang med.

En gammeldags virksomhed Omstillingen begyndte efter finanskrisen, fortæller Erick Thürmer, der driver Thürmer Tools sammen med sin hustru, Ingeborg. Thürmer Tools producerer mange typer værktøj og bor blandt andet til bil- og offshoreindustrien, men virksomhedens organisation og arbejdsgange var gammeldags, beskriver Erick Thürmer, der gerne ville gøre tingene på en anden måde. – Der, hvor du er allermest innovativ, er når du er allermest presset og så skal der også være en vis portion skæbne i ens liv, siger han og fortæller, at finanskrisen gik hårdt ud over virksomheden, og det betød, at hver gang han og Ingeborg forsøgte at låne penge til nye initiativer, så blev det et nej. – Det var sådan en dag, hvor jeg endnu en gang havde været til møde med en bank og måtte ringe til Ingeborg og fortælle, at de sagde nej. Hun fortalte til gengæld begejstret om en radioudsendelse hun lige havde hørt, der handlede om Teknologisk Institut i Aarhus og 3D-print. Vi kontaktede dem og spurgte om vi ikke skulle 3D-printe noget sammen, og så begyndte vi at printe alt muligt, fortæller Erick Thürmer.

Den selvlærde fabrikant På Linkedin beskriver direktør Erick Thürmer sig selv med det gode gamle ord fabrikant . Andre har givet ham tilnavnet “Mr. Disruption”, det engelske ord, der oversættes til “forstyrrelse” men som betyder den proces, hvor ny teknologi skaber en afgørende ændring i markedet. Vendepunktet for Thürmer Tools blev erfaringerne med 3D og en lederuddannelse på Singularity University i Sillicon Valley. Han havde egentlig regnet med, at det var juristuddannede Ingeborg, der skulle tage den uddannelse, for han har med egne ord aldrig været “god tll at gå i skole”, bl.a. fordi han er ordblind. Erick Thürmer er uddannet fra Gardehusarregimentet, han har gået på landbrugsskole og så har han sideløbende med sine aktiviteter i familiefirmaet også været serieiværksætter. I løbet af de ti ugers uddannelse på Singularity University fik han indblik i de nyeste tanker om innovation og teknologi, og så fik han et uvurderligt netværk, der også var parat til at rejse de investeringer, som bankerne ikke ville. – Så der kan man tale om, at det at mingle fik stor betydning, siger han.

Der skal mange ideer i søen Som en del af omstillingen er udviklingsafdelingen i Thürmer Tools udskilt i den selvstændige virksomhed Twentyseven, navnet er en henvisning til Thürmerfamiliens lykketal, og så har Erick Thürmer organiseret driften, så virksomhederne kan fungere uden, at han selv er dybt nede i driften. – Mange ledere er i dag så fortravlede, at de ikke ved, hvad der sker i deres virksomhed. Du kan ikke drive en udvikling, hvis du hele tiden er optaget af møder, for du er nødt til at gå rundt og tale med de mennesker, der er i din organisation, så jeg kobler mig ind og ud af opgaver, fortæller Erick Thürmer. – Og så har jeg lært, at det er ok at sende mange små både afsted. Hvis noget ikke virker, så siger vi “Yes - hvad kan vi lære af det, og hvordan kommer vi videre”, siger han.- Vi var meget, meget tidligt ude med hensyn til 3D-teknologi, og med al respekt - i dag er vi verdensspecialister.

Bæredygtige perspektiver Erick Thürmer troede nemlig tidligt på, at 3D-teknologi kunne åbne et nyt marked for Thürmer Tools, og så havde han fået ideen til den 3D-printede gevindtappe, som virksomheden nu har patent på. Ideen går ud på, at de 3D-printede gevindværktøjer, som Thürmer Tools producerer, også har en højtryksspuler i de indre kølekanaler, så værktøjet både køler og smøres bedre. Teknikken er både billigere og forurener mindre end andre kendte metoder, og patentet er vurderet til at være 200 millioner kroner værd. De 3D-printede produkter fra Thürmer Tools er lavet af pulveriseret metal for eksempel fra en skrottet motor eller andet metalaffald, og den teknik har også bæredygtige perspektiver. – Min drøm er, at Thürmer Tools igen bliver førende i værktøjsindustrien. Vi vil være Spotify for al ting, så du selv kan printe det værktøj, som du har brug for, når du har brug for det helt lokalt, siger Erick Thürmer.