Flyselskabet SAS er igen begyndt at flyve med flere passagerer. (Arkivfoto)

Passagerne vender tilbage til SAS efter måneders fravær

Efter mange måneders fravær er passagerne i stigende grad begyndt at vende tilbage til flyselskaberne.

Det ses blandt andet hos det skandinaviske flyselskab SAS, der i juni har fløjet med mere end 600.000 passagerer. Det viser selskabets egne trafiktal.

Helt præcist har SAS fløjet med 609.000 passagerer i juni. Det er en stigning på 86 procent i forhold til juni sidste år, som var stærkt påvirket af udbruddet af coronavirus i form af rejserestriktioner og mindre rejselyst.

- Vi er glade for at kunne byde flere passagerer velkommen i takt med den gradvise stigning i efterspørgslen, siger Karl Sandlund, fungerende administrerende direktør i SAS, i en pressemeddelelse.

- SAS fortsætter med at åbne ruter til populære sommerdestinationer og øger kapaciteten på eksisterende ruter for at møde efterspørgslen, fortsætter han.

Også det norske flyselskab Norwegian er begyndt at få flere passagerer med om bord på sine flyvninger.

I juni fløj Norwegian med 225.509 passagerer. Det er omtrent en fordobling i forhold til juni sidste år, hvor selskabet ligesom SAS var ramt af restriktioner i forbindelse med corona.

Også Norwegian er i færd med at åbne flere ruter, i takt med at efterspørgslen blandt passagererne er til det.

- Med den fortsatte og gradvise åbning af samfundet stiger antallet af bookinger uge for uge, siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian, i en pressemeddelelse.

- For at imødekommen efterspørgslen har vi genoptaget flyvninger til flere populære destinationer i Europa.

- Vi vil fortsat tilpasse ruteudbuddet til den stigende efterspørgslen efter rejser til sommer og i efteråret og den kommende vinter, siger Geir Karlsen.

Der gælder fortsat rejserestriktioner for danske statsborgere til flere steder i verden. Men restriktionerne er lempet en del i forhold til for et år siden.