Passagerflugt: Lufthavn har ikke set lignende siden Anden Verdenskrig

Ifølge lufthavnen er der i øjeblikket tale om et fald på 33 procent, i forhold til hvad man ellers havde forventet for årstiden.

Det sætter Københavns Lufthavn under et "stærkt pres", siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

- Vi oplever en hidtil uset reduktion i antallet af passagerer. Alt det her bliver påvirket dramatisk, og det er sket meget, meget pludseligt.

- Det er det, som er så anderledes. Det er ikke noget, der er sket over tid, siger han.

Det er ifølge Københavns Lufthavn udbruddet af coronavirus, som er skyld i nedgangen.

Lufthavnen har, siden coronakrisen brød ud, oplevet et fald i antallet af passagerer. Men det er særligt, efter at virusset har ramt Danmark, at passagertallet er faldet.

- Konsekvenserne for luftfarten har haft en størrelsesorden, som er hidtil uset. Vi har ikke set noget, der ligner det her siden Anden Verdenskrig, siger Thomas Woldbye.

På halvanden uge er antallet af smittede i Danmark nemlig gået fra 0 til 35, og det har fået regeringen til at varsle en række tiltag.

Blandt andet opfordrer regeringen nu borgere til ikke at rejse i særlige områder og lande i verden, samtidig med at man anbefaler, at alle arrangementer med flere end 1000 deltagere aflyses.

Alt dette kan også mærkes på luftfarten, siger Thomas Woldbye.

- Som lufthavn betyder det jo, at vores indtjening er under stærkt pres. Vores kunders (flyselskaberne, red.) indtjening er under stærkt pres. Og vi er nødt til at tage en række tiltag for at sikre os, at vi kan komme igennem denne krise, siger han.

Mandag skal fem ministre fra regeringen, herunder statsminister Mette Frederiksen (S), mødes med repræsentanter fra erhvervslivet for netop at tale om, hvilke konsekvenser spredningen af coronavirus fortsat kan få.

Thomas Woldbye håber, at regeringen vil gøre, hvad den kan for at finde en løsning, indtil udbruddet af coronavirus er overstået.

Ellers kan det få meget alvorlige konsekvenser for luftfarten, men også hoteller, restauranter og generel turisme, som er afhængige af de rejsende, siger han.

- Når luftfarten bliver ramt på denne måde, betyder det også, at vigtige samfundsfunktioner på tværs af samfundet bliver ramt. Og at andre brancher vil blive ramt meget hårdt, siger Thomas Woldbye.