Passagerer risikerer selv at måtte betale for misset fly

Det skyldes, at passagererne som udgangspunkt skal sørge for at stå ved gaten, når deres fly afgår. Gør de ikke det, har de heller ikke krav på kompensation.

- Der er tale om en ulovlig arbejdsnedlæggelse, som ikke kan forudsiges af hverken lufthavnen eller af flyselskaberne.

- Af den grund ender vi i en situation, hvor udgangspunktet er, at det er passagererne selv, der skal sørge for at være til stede ved gaten, når flyet afgår.

- Er de ikke det, så kan de ikke bagefter komme til flyselskabet og sige, at de vil have en ny rejse med et senere fly, forklarer Lars Arent.

Dermed risikerer regningen at ende hos passagererne, hvis de bliver nødt til at købe nye flybilletter, fordi de har misset deres fly.

Har man som passager misset et fly på grund af situationen, anbefaler Lars Arent, at man tager kontakt til det flyselskab, man skulle være fløjet med.

- Forhåbentlig kan de finde en god løsning, som heller ikke bliver for dyr for dem for at komme frem med et senere fly.

- Men i værste fald kan de ende i den situation, at de bliver nødt til selv at betale for nogle nye flybilletter, siger Lars Arent.

For de passagerer, der først skal flyve fra lufthavnen senere på dagen, lyder rådet, at man ankommer i god tid for at stå ved gaten rettidigt.

Ifølge Lars Lemche, der er talsperson for Københavns Lufthavn, har flere passagerer misset deres fly på grund af arbejdsnedlæggelsen.

Lufthavnen ved dog ikke, hvor mange det drejer sig om, oplyser han.

Det var personalet i lufthavnens sikkerhedskontrol, der nedlagde deres arbejde. Det skyldtes utilfredshed med fyringen af 12 kolleger.

Selv om sikkerhedspersonalet har genoptaget arbejdet, vil der fortsat kunne ventes lange køer og forsinkelser nogle timer endnu, lød det onsdag formiddag.