Passagerer frarådes at bruge klagefirmaer efter strejke

Hos Forbrugerrådet Tænk forklarer politisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen, at det er Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, der skal tage stilling til den sag.

- Passagerer, der er blevet berørt af de her aflysninger, kan måske få kompensation. Historisk har strejke ellers været noget, der fritog flyselskaberne fra at udbetale kompensation, siger hun.

En dom sidste år ved EU-Domstolen fastslog, at flyselskaber alligevel i nogle tilfælde skal betale kompensation. Det gælder, hvis der er tale om en strejke inden for selskabets egne medarbejdere, og det vurderes, at flyselskabet har haft et ansvar for strejken, forklarer Vibeke Myrtue Jensen.

- SAS har været ude at sige, at de ikke skal betale kompensation i denne situation, da der er ifølge dem er tale om usædvanlige omstændigheder.

- De såkaldte klagefirmaer siger omvendt, at der vil være grundlag for at give forbrugerne en kompensation, lyder det fra Vibeke Myrtue Jensen.

Med klagefirmaer henviser hun til virksomheder, som har specialiseret sig i - mod betaling - at hjælpe flypassagerer til at blive tildelt kompensationer for aflysninger og andre gener i forbindelse med flyrejser.

Forbrugerrådet Tænk fraråder dog de passagerer, der har været berørt i forbindelse med SAS-strejken, at søge hjælp hos den type firmaer.

- Vi anbefaler, at man går den direkte vej fra SAS og eventuelt videre til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. Det er gratis.

- Dette bør være en ret simpel sag. Det drejer sig om mange passagerer. Derfor er det ikke nødvendigt at bruge de her klagefirmaer, hvor man betaler op mod halvdelen af sin kompensation, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Det er Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, der skal vurdere, om der i en konkret sag er ret til kompensation. Og som passager skal man altså gå til styrelsen, hvis man hos SAS får afslag på en godtgørelse.

Kompensation, der gives til flypassagerer, afhænger af flyrejsens længde og går fra 250 euro (knap 1900 kroner) til 600 euro (4480 kroner) per person.

Alle passagerer, der er blevet ramt af aflysninger under den seneste uges strejke, har haft mulighed for at få pengene tilbage for deres billet eller at få ombyttet deres billet til en anden afgang.

Det kan være en afgang med SAS eller et andet selskab.

Torsdag aften nåede SAS og selskabets piloter i Danmark, Norge og Sverige frem til en aftale, og dermed blev der sat et punktum for strejken.