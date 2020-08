- I årevis har vi bare trådt på speederen, men vi har forvekslet produktivitet med aktivitet, for der er måske flere måder at gøre arbejdet på. Foto: Allan Nørregaard

Pas på - de gamle vaner står på lur

Erhverv - 27. august 2020

Vi lærte hurtigt ordet samfundssind, da Covid-19-krisen satte ind, og direktør Helle Bro udvider ordforrådet med endnu et stort ord. Samfundskærlighed. Der var utrolig meget samfundskærlighed fra de danske virksomheders side, da Danmark lukkede ned, konstaterer hun, for da alle med et slag skulle arbejde på nye måder, så var virksomhedernes reaktion samfundskærlighed i form af tålmodighed og rummelighed overfor de svære situationer, som medarbejderne var bragt i, og det er nu, der skal holdes fast i de gode ting, som Covid-19-krisen har lært os.

- Jeg kunne godt tænke mig en debriefing. I årevis har vi bare trådt på speederen, men vi har forvekslet produktivitet med aktivitet, for der er måske flere måder at gøre arbejdet på. Vi har set travle ud og har måske selv været med til at booste alting op samfundsmæssigt og aktivitetsmæssigt, men pludselig var der ikke noget i kalenderen, og det har været virkelig godt for os alle. Vi har mærket, hvad det er, vi går og savner i hverdagen, siger Helle Bro.

I selskab med fuglesang Hun startede selv forårets nye hjemmearbejdsdage med en lang gåtur i skoven hjemme i Hillerød, datteren Rosa blev vækket med te på sengen hver morgen, og hun talte med sønnen Albert om at bevare gnisten, selv om sidste del af gymnasietiden ikke blev som forventet.

- Jeg kunne godt mærke, at der er stor forskel på at starte dagen i selskab med halvanden times fuglesang i forhold til halvanden time i trafikken ind til København. Som alle andre virksomheder oplevede vi også, at vi kan mere virtuelt, og at der er andre måder at samarbejde på, som kommer os alle til gode. Vi har lært at mødes til virtuel walk and talk, og vi har også fået mere dybde i samtalerne, fordi alle de ligegyldige lag er skrællet fra, fortæller Helle Bro. Men savnet af kollegerne var også stort.

- For nogle var det virkelig godt at arbejde hjemmefra, men det var ikke alle, der syntes, at det var sjovt, og vi kommer aldrig tilbage til det, der var, så vi skal sætte nye standarder og være medskabere af den nye virkelighed, siger Helle Bro.

Sådan holder du fast i de nye vaner Reflektér. Hvilke erfaringer tager du med dig fra Covid-19? Del dine tanker med andre. Tal om dem. Søg indflydelse, og vær medskaber til forandringen. Hver og en af os har betydning og kan bidrage til forandringerne. Søg medskabelse Det handler om at reflektere, forklarer hun. Som individ skal vi tænke over, hvad lærte jeg, hvor blev jeg bedre, og hvor blev jeg udfordret.

- Vi må selv forholde os til det her. Gør vi hver især, det vi gør, fordi det skaber glæde og livsværdi, eller gør vi det på rutinen, fordi vi skal? Det er så vigtigt at være medansvarlige mennesker. Vi har været inde at røre ved vanerne, hvor vi bliver rusket i måden at gøre tingene på. Det har givet nye erkendelser, og derfra må vi gå i dialog, søge indflydelse og medskabelse, siger Helle Bro om, hvad vi selv kan gøre for at skabe det arbejdsliv, vi gerne vil have fremadrettet.

Helle Bro arbejder selv ud fra filosofien »Little by little - a little becomes a lot«. Altså at alle små skridt i sidste ende også bringer os derhen, hvor vi gerne vil være.

- Vi skal se at komme i gang, inden vi mister begejstringen og erkendelsen, så tiden kalder på noget mod til at skære tingene anderledes. Sommeren hjemme vil også give flere erkendelser, og derfor bliver »mod« væsentligt. Der skal mod til at sige tingene højt, mod til at lytte, til at rumme og mod til at turde træffe anderledes beslutninger.

- Jeg tror aldrig, at femdages-ugen kommer tilbage. Vi har i forvejen haft hjemmearbejdsdage, men der vil være endnu flere måder at arbejde på i fremtiden, og jeg vil også selv tage flere dage hjemme, siger Helle Bro.