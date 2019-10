Partnere dropper på stribe Facebooks kryptovaluta-projekt

E-handelsvirksomheden eBay har valgt at fokusere på egne ydelser i stedet.

- Vi respekterer visionen for Libra Association højt, men eBay har besluttet ikke at fortsætte som et stiftende medlem.

- På dette tidspunkt er vi fokuserede på at rulle eBays egne administrerede betalingsmuligheder ud til vore kunder, siger en talsmand for platformen til avisen Financial Times fredag.

Da Facebook fremlagde planerne om kryptovalutaen i juni i år, var der 28 partnere, og ambitionen var at øge tallet til 100. Samtidig var det målet, at Libra skulle lanceres i juni 2020.

I sidste uge blev der fra flere sider spekuleret i, hvor mange partnere der ville trække sig fra Libra Association, som sammenslutningen af partnere hedder.

Det skyldes, at en række både europæiske og amerikanske myndigheder havde betænkeligheder ved den kommende digitale valuta.

Myndighederne stillede blandt andet spørgsmål om, hvordan projektet ville sikre brugernes personlige oplysninger samt forhindre hvidvask.

Både Tyskland og Frankrig sagde i sidste måned, at de vil blokere for, at Libra kan operere i Europa. Landene støtter derimod idéen om, at der udvikles en offentlig kryptovaluta.

Selskabet Stripe gør sig i betalingssystemer. Selv om det har droppet Libra for nu, afviser det ikke et fremtidigt samarbejde.

- Stripe støtter projekter, der har til formål at gøre onlinehandel mere tilgængelig for folk verden over. Libra har dette potentiale.

- Vi vil følge dets fremskridt tæt og er åben over for at arbejde med Libra Association på et senere tidspunkt, oplyser Stripe i en meddelelse ifølge Ritzau Finans.

Facebook er ikke kommet med nogen reaktion på, at samarbejdspartnerne har trukket sig.