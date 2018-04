Parkens e-sportshold får danskledet gigant som sponsor

- FC København har en stor kontrakt med Adidas i mange år, så det var oplagt, at vi kontaktede Adidas, da vi startede sidste år.

- Adidas var interesserede og ville gerne være med. Så vi har haft et pilotprojekt i 2017. Og nu har vi så tegnet en fast kontrakt, siger administrerende direktør for North Christian Sørensen om aftalen.

Sponsoratet kaster et "pænt" beløb i Norths kasse. Men med et underskud på over 10 millioner kroner sidste år er det ikke noget, der kommercielt gør en afgørende forskel for North.

- Det er et fint sponsorat, men det er ikke det, der ændrer butikken.

- Men det betyder, at vi bliver en del af Adidas' globale marketingpulje. Vi bliver en del af familien, og det har en enorm værdi for os.

- Vi havde muligheder for at lande andre aftaler, men med Adidas får vi en kæmpe værdi i at være knyttet til et stort og anerkendt brand. Det er en blåstempling af os, sige Christian Sørensen.

North er et af flere danske Counter Strike Global Offensive-hold, CS:GO-hold, der er del af den absolutte top inden for sporten.

Det bedst kendte er Astralis, der var i fokus for flere dokumentarprogrammer på DR i 2017 og netop har tilbageerobret pladsen som verdens nummer et.

Den markante vækst i både interesse og præmiepuljer inden for e-sport har sendt en stribe aktører på banen.

I Danmark har en lang række fodboldklubber startet e-sportshold, og sporten har fået større politisk og kommerciel opmærksomhed.

Blandt andet har der været afholdt store, internationale turneringer i Royal Arena i København, der har plads til mere end 10.000 tilskuere.

- Hele området er stadig i voldsom vækst. Og det er det på græsrodsniveau og på elitesiden.

- Det betyder noget for dem, der spiller, dem, der lever af at spille, og dem, der producerer og sælger events, sagde fagchef for digitalisering hos Dansk Erhverv Janus Sandsgaard tidligere i år til Ritzau.