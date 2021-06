Se billedserie Panton El & Automation tog for alvor fart i 2018. I dag er virksomheden rykket ind i nye lokaler i Ringsted, hvor man vil være førende inden for ladestandere til el-biler. Fra venstre til højre ses Peter Goldsø, ejer Kasper Panton og Stine Brunsborg. Foto: Anders Ole Olsen

Panton El & Automation vil sætte strøm til bilerne

Erhverv - 21. juni 2021 kl. 10:14 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

På adressen Tinvej 8B i Benløse ved Ringsted finder man virksomheden Panton El & Automation. Den er tre mand stærk med en fjerde tilknyttet på deltidsbasis. Stemningen er elektrisk i det spritnye domicil, som virksomheden fik nøglerne til tilbage i april. Man har nemlig høje og grønne ambitioner for fremtiden og den nærmeste nutid.

- Den grønne omstilling, som vi alle sammen skal bidrage til, ser jeg som en kerneydelse hos os, fortæller Kasper Panton flankeret af kollegaerne Stine Brunsborg og Peter Goldsø og sætter strøm til samtalen:

- Ladestandere ligger lige til højrebenet for sådan en virksomhed som os. Vi har faktisk allerede installeret vores første til en kunde i Ølstykke, men vi har tænkt os at starte lokalt, og så håber vi på at få en succes ud af det, for vi kan jo godt se, at der er godt gang i den inden for det her marked.

- Jeg skal ærligt sige, at det her med ladestandere, der tænkte jeg for et år siden, at det måtte vi prøve os med om et par år. Det, corona så har gjort, er jo helt vildt; jeg har hørt, at bilsalget er gået helt i stå; det er hybrider og el-biler, der er vejen frem, og det gør jo bare, at vi bliver nødt til at sadle totalt om i el-branchen, pointerer han videre.

Vil være specialister Hele setuppet omkring ladestandere er man i fuld gang med at udvikle hos Panton El & Automation.

- Vi sætter os virkelig ind i det, så vi kan blive specialister inden for det. Lige nu er vi ved at udarbejde lidt informationer til vores hjemmeside om det, så folk kan gå ind og læse om det i fred og ro. Det er klart om en måned, og så turnerer jeg ellers bare rundt, kan jeg sige dig, lyder det fra Kasper Panton, der lyser op i hele femøren af begejstring.

- Jeg har tænkt mig at tage ud til bilforhandlerne lokalt og snakke med dem om det, så man måske kommer til at kunne få det med i sin finansiering af bilen, og ikke skal ud med sin udbetaling til bilen og også lige have til Kasper Panton, tilføjer han.

I snit vil prisen for installation af en ladestander koste ca. 12.000 kroner, vurderer Kasper Panton.

- Det er så en engangsinvestering, fordi det er ikke sådan én, der brænder af. Jeg kommer til at udbyde en europæisk fremstillet ladestander, så det bliver noget, der kommer til at holde. Lige nu ligger vi og roder med tre-fire forskellige fabrikanter. Det vigtigste er, at elinstallationen er sikker, så man kan lægge sig trygt med hovedet på puden.

- Og så vil jeg også gerne hjælpe med at formidle kontakt til de udbydere, der tilbyder el, bemærker han.

Startede i det små Flytningen til Ringsted og ambitionerne om ladestandere har været længe undervejs for Kasper Panton og hans lille virksomhed, som han startede op i det små ganske ung.

- Jeg blev inspireret af min far, og sådan er det jo tit. Ens forældre sår et frø i én. Han rendte og lavede industrimaskiner, og det lød meget spændende. Jeg blev så uddannet som automatikmekaniker på en ret højteknologisk fabrik i Roskilde, husker han, og tog derefter en overbygning som el-installatør.

- Der var så et firma, der kontaktede min far og spurgte, om han ikke kunne reparere nogle bestemte kosmetologiske maskiner, og der tog han fat i mig. Så tænkte jeg, så kunne jeg lige lave nogle sorte penge, men den gik ikke, sagde min far, så jeg måtte få et momsnummer. Jeg var 20 år, da jeg skrev til selskabsstyrelsen sammen med en revisor og fik oprettet mig. Så var jeg i gang.

Sideløbende med sit faste arbejde som el-installatør kørte Kasper Panton sin nebengesjæft om aftenen og i weekenden. Senere hen fik han også autorisation som elektriker, og som 23-årig levede Kasper Panton af sit firma.

- Det går skidegodt, men så kom finanskrisen i 2008, hvor små selvstændige som mig bukkede under. Jeg måtte få et fast job. Jeg kom så tilbage til min gamle læreplads i Roskilde, hvor jeg blev ansat som autoriseret installatør, hvor jeg også fik lov til at have mit lille firma ved siden af, fortæller han.

- Jeg var så også lige offshore hos Mærsk Drilling i fire år, hvor jeg lukkede mit firma ned, men så kom der en krise i oliebranchen i 2016-2017-stykker, hvor jeg tænkte, at jeg måtte tilbage, og så startede jeg virksomheden op igen i 2018. Jeg har været på noget af en rejse, konstaterer Kasper Panton fra matriklen i Ringsted.

Niche el-arbejde Efter genoptagelsen i 2018 har Panton El & Automation specialiseret sig inden for en bred vifte af el-arbejde, som Kasper Panton selv beskriver det:

- Det vil sige alt det, der falder uden for en normal el-installatør. Vi laver lidt niche el-arbejde, kan du kalde det. Vi laver robotter, vi installerer scannere på sygehuse og vi laver en del videoovervågning på både hospitaler og for andre kunder.

- Vi har haft stor succes med health care-delen i forbindelse med de her supersygehuse, der er ved at blive opført. Der har vi været inde over og fået lov til at levere tekniske løsninger, blandt andet el-installationer men også CTS, ventilation og køl. Det arbejde har skabt noget økonomisk overskud, som jeg har valgt at geninvestere i virksomheden for at styrke den, og så har vi jo også brugt nogle af pengene på at købe det her sted, så vi kan få en god base og et godt fundament for virksomheden. Det er egentlig den korte udgave, fortsætter han, der førhen drev virksomheden fra privaten i Osted.

- Ringsted ligger rigtig godt for os placeringsmæssigt som virksomhed. Naboerne er nogle interessante medspillere som kunder og leverandører til os, og så kører vi også meget til Jylland og Fyn udover det lokale og regionale, og der er det jo perfekt at ligge i Ringsted, fordi man kommer hurtigt rundt, siger Kasper Panton.

Grønne ambitioner Projektet med at kunne levere ladestandere er blot toppen af isbjerget for Panton El & Automation, der kommer til at skulle bruge nogle nye og friske kræfter for at indfrie de mange grønne ambitioner, man vil sætte sig.

- Nu starter vi op med ladestanderne, men jeg har også tanker omkring solcelletag, varmepumper og så videre, bemærker Kasper Panton og understreger:

- Vi kan ikke lave det alene, så vi kommer også til at skulle bruge nogle flere kræfter, så vi søger nogle dygtige folk fra Ringsted og omegn, der er lidt alsidige og som gerne vil være med til den grønne omstilling, og som har lyst til at tage til Jylland nogle gange og lave en installation.

Du kan holde dig opdateret på Panton El & Automations grønne ambitioner samt læse mere om virksomheden på pantonel.dk.

