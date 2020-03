Panikbremse udløst efter blodrøde aktiefald i USA

De amerikanske aktier styrtdykker onsdag. Der er derfor indført handelsstop på det amerikanske aktiemarked. Det sker, når det brede S&P 500-indeks falder over syv procent.

For at undgå paniske fald på børsen har amerikanerne indført nogle mekanismer, der kan suspendere handlen ved store fald. Handlen er i første omgang suspenderet i et kvarter.