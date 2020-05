Pandoras salg presset af corona: Får sjældent underskud

Den lavere omsætning har medvirket til at give et sjældent underskud hos Pandora, som i kvartalet har tabt 24 millioner kroner.

- Vi er fokuseret på at håndtere den nuværende krise, og vi gør vores bedste for at beskytte vores medarbejdere og skabe et sikkert miljø for dem og for vores kunder, siger Alexander Lacik, administrerende direktør i Pandora, i regnskabet.

Ifølge Pandora er det omkring 90 procent af alle selskabets fysiske butikker, der på et eller andet tidspunkt har været midlertidigt lukket i første kvartal.

Lukningerne er sket som følge af retningslinjer fra myndigheder for at mindske spredningen af det potentielt dødelige coronavirus.

- Pandora har garanteret basisløn til alle de butiksansatte, som ikke er i stand til at arbejde indtil 1. juni 2020, fremgår det af regnskabet.

Pandora har samlet set omkring 28.000 medarbejdere på verdensplan.

Ifølge selskabets direktør har der været enkelte tilfælde af coronasmittede hos de ansatte.