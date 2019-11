Artiklen: Pandora taber for første gang penge midt i stor nulstilling

Smykkeselskabet Pandora vil nulstille sig selv for at øge sit salg. Det sker dog ikke uden store omkostninger.

For at rette op på et svigtende salg er det danske smykkeselskab Pandora ved at genopfinde sig selv.

Det sker imidlertid ikke uden store omkostninger, og i perioden fra juli til september, der dækker over tredje kvartal, tabte Pandora 119 millioner kroner.

Underskuddet er det første, som Pandora nogensinde har haft i et kvartal.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, skyldes underskuddet, at Pandora blandt andet har brugt penge på at lancere nogle nye kollektioner og genopfinde sig selv.

- Man har ekstraordinære omkostninger til at rydde op på varelagrene og i sin distributionsstruktur. Der er rigtig mange ting, man skal gøre på samme tidspunkt, siger Per Hansen.

Han peger derudover på, at Pandora har været negativt påvirket af en lavere efterspørgsel på nogle af sine markeder.

- Der er nogle steder, hvor der er lidt uro, eksempelvis i Hongkong. Så der er mange forskellige faktorer, der gør, at bundlinjen ender med at gå i minus, siger Per Hansen.

Baggrunden for Pandoras store makeover er især et svigtende salg over en længere periode.

Forbrugerne har blandt andet valgt at købe smykker fra andre producenter, og det har givet færre indtægter hos Pandora.

I tredje kvartal var salget fortsat presset hos det danske smykkeselskab, da omsætningen endte på 4415 millioner kroner mod 4982 millioner kroner i samme kvartal sidste år.

Trods det faldende salg og underskuddet på bundlinjen er Alexander Lacik, der tidligere i år tiltrådte som administrerende direktør i Pandora, optimistisk omkring fremtiden.

- Vores resultater i tredje kvartal var påvirket af vores bevidst kommercielle nulstilling, og vi vil fortsætte med at tage de nødvendige beslutninger, der vil understøtte en langsigtet sund forretning for Pandora, siger Alexander Lacik.

Han tilføjer, at forbrugerne har taget godt imod selskabets nye lanceringer, og at tidlige indikationer peger mod et solidt julesalg.

Den stadig relativt nye Pandora-topchef står til snart at skulle samarbejde med en ny bestyrelsesformand, da selskabet mandag nominerede Peter Ruzicka til formandsposten.

Peter Ruzicka kan blive valgt ind på en ekstraordinær generalforsamling om en måneds tid, hvor han dermed vil afløse Peder Tuborgh, der selv har valgt at trække sig.