Pandora mister en tiendedel af salget fra starten af 2019

Samtidig er det såkaldte like-for-like-salg, der er et udtryk for udviklingen i salget i de butikker, der har eksisteret i minimum 12 måneder, faldet med 10 procent.

Det er særligt i butikker i europæiske lande som Tyskland, Frankrig og Italien, at salget er faldet. Her er der et minus i salget på over 20 procent i alle tre lande.

Til gengæld er salget i store markeder som Kina og USA i mindre grad faldet. I Kina er det endda lykkes at løfte omsætningen.

Det var ventet, at første kvartal ville byde på et gok i nøden for Pandora. Men det blev ikke så hårdt, som analytikere havde regnet med.

Samtidig glæder Pandoras finansdirektør, Anders Boyer, sig over, at Pandoras milliardstore spareprogram "Programme Now" er begyndt at kaste resultater af sig.

Til Ritzau Finans siger han ydermere, at Pandora begynder et stort tilbagekøb af lagre i de to næste kvartaler.

Ifølge Sydbanks analytiker Søren Løntoft Hansen har Pandora lykkes med at afstemme forventningerne forud for tirsdagens regnskab.

- Der var ventet et rædderligt regnskab, og det er det jo på sin vis også. Så vi ser nok en negativ kursreaktion, men det bliver næppe helt så udtalt, som vi før har set i forbindelse med Pandoras regnskaber, siger han til Ritzau Finans.

Pandora tjener sine penge på at sælge smykker, der ofte er produceret i Thailand. Selskabet er særligt kendt for sine armbånd og sine charms, der er en slags tilbehør til armbåndene.

Selskabet var sidste år gennem en turbulent tid. Efter et mislykket strategiskifte mistede direktør Anders Colding Friis jobbet i august.

Først i april i år havde hans afløser, Alexander Lacik, første arbejdsdag.

Samtidig skal Pandora have ny bestyrelsesformand, da Peter Tuborgh har annonceret, at han ikke bliver siddende på posten.