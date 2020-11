Pandora har annoceret, at det vil lukke 18 procent af sine fysiske butikker i november på grund af corona. Det svarer i runde tal til 486 af selskabets 2700 butikker.

Pandora lukker en femtedel af sine butikker midlertidigt

Smykkefirmaet Pandora oplever atter at måtte lukke nogle af sine butikker globalt på grund af corona.

Smykkefirmaet Pandora lykkedes med at skabe vækst på flere af sine markeder i tredje kvartal, men kan nu se frem mod nye nedlukninger af sine butikker.

Det danske selskab annoncerer således, at det i november vil lukke cirka 18 procent af sine fysiske butikker.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal tirsdag morgen.

Selskabet lukker butikkerne på grund af nye globale nedlukninger grundet corona. Pandora har over 2700 butikker verden over. Det svarer dermed cirka til, at 486 butikker skal lukke i en periode.

Corona har plaget Pandora det meste af året, men tredje kvartal var et af de bedre sammenlignet med starten af året.

Selskabet glæder sig over, at fem ud af syv nøglemarkeder i kvartalet generede salgsvækst på trods af virusset.

Pandora noterer sig ligeledes, at fjerde kvartal startede med samme takter, som anden halvdel af tredje kvartal. I oktober var salgsvæksten således på otte procent.

Nu kigger selskabet dog ind i en periode med nye udfordringer.

- Pandora har vist modstandsdygtighed og smidighed under pandemien, og den tocifrede vækst i både USA og Storbritannien i tredje kvartal signalerer, at vi er ved at vende forretningen.

- Vi ser nu ind i en periode med nye nedlukninger, men vi er forberedt på at navigere gennem denne store usikkerhed.

- Vi har den finansielle styrke til at stå i mod en langvarig periode med nedlukninger, siger selskabets administrerende direktør, Alexander Lacik, i en kommentar til regnskabet.

Omsætningen i tredje kvartal landede på 4,07 milliarder kroner, hvilket var en smule under de 4,42 milliarder kroner, som Pandora omsatte for i samme periode 2019.

For de første ni måneder af 2020 har selskabet omsat for knap 2,8 milliarder kroner mindre end i 2019.