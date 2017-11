Pandora klarede sig bedst i trist november

Med solide skuffelser fra Vestas og FLSmidth blev november en skidt måned for de toneangivende danske aktier. Pandora endte som den mest stigende aktie i et lille felt af aktier, der ikke faldt i efterårsmåneden.

Blot seks ud af de 20 aktier i det toneangivende C20 Cap-indeks steg i november. Og samlet faldt indekset med 5,7 procent til indeks 1128.

- En væsentlig forklaring er regnskaber fra nogle af selskaberne, som virkelig har været en kold spand vand i hovedet på investorerne.

- Hele 13 selskaber fra indekset har aflagt regnskab i november, hvoraf 6 af selskaberne har nedjusteret forventningerne eller foretaget en negativ præcisering af forventningerne, siger Mikkel Duus-Hansen, aktieanalytiker i Spar Nord.

Også Pandora bidrog til tristessen med en nedjustering tidligere i november. Men aktien har dog trukket en slutspurt ud af ærmet.

- I den sidste uges tid er det kommet frem, at flere investorer, som har shortet aktien - i forventning om at købe den tilbage på et lavere kursniveau - er begyndt at nedbringe deres shortpositioner.

- Og det har givet aktien lidt medvind ifølge min vurdering, siger Mikkel Duus-Hansen.

Helt i bund i november ligger Vestas med at samlet dyk på 29 procent. Investorerne løb skrigende mod udgangen efter Vestas bekræftede, at markedet er udsat for et tungt prispres, som man ikke ved, hvornår slutter.

- Sidst men ikke mindst er der fortsat politisk usikkerhed i USA om, hvorvidt den nuværende støtteordning til vindkraft kan fortsætte i sin nuværende form.

- Denne usikkerhed blev dog skabt, inden regnskabet blev offentliggjort, men samlet set er der tale om en række forhold, der har skabt væsentlig mere usikkerhed omkring fremtidsudsigterne for Vestas, slutter Mikkel Duus-Hansen.