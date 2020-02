Se billedserie Der bliver pakket og sendt mange stegepander fra lageret ved Sorø. Køkkenudstyr er en ny satsning for virksomheden. Her er det lagermedarbejder Mark Jørgensen, der pakker ordrer.

Pander og gryder skal give millioner

27. februar 2020

Tekst: Martin Pedersen

Foto: Anders Ole Olsen

Raasdal Trading ApS er en flyvemaskine, der er mere end klar til takeoff. Faktisk er flyet allerede lettet.

Det skal selvfølgelig forstås i overført betydning. Men når man ser på virksomhedens økonomiske nøgletal, er der ingen tvivl.

Raasdal Trading importerer og sælger elektronik som projektorer, biludstyr og videoovervågning direkte til forbrugeren via de to danske hjemmesider cinema-shop.dk og ice-shop.dk samt en række europæiske netbutikker. Virksomheden har 16 ansatte og har indtaget 1044 kvadratmeter i Energiens Hus lidt nord for Sorø.

I 2019 var omsætningen på 33,6 millioner kroner og overskuddet på 2,5 millioner. I 2020 er forventningen en omsætning på 43 millioner kroner og et overskud på 3,5 millioner kroner.

Det oprindelige 2020-mål blev nået allerede i 2019.

Og derfor har stifter og direktør Kenneth Jensen nu indført et femårs-mål: Senest om fem år skal omsætningen være oppe på 100 millioner kroner om året.

Køkkenudstyr fra Kina

Det skal blandt andet gøres til virkelighed ved at sælge køkkenudstyr.

I oktober 2019 blev sortimentet udvidet med stegepander og gryder fra Onyx Cookware, der er selskabets eget mærke og bliver produceret i Kina.

- Det er den sidste bastion inden for detailhandel, hvor der stadig findes flere fysiske butikskæder, der sælger det med høj avance. Vi sælger direkte til forbrugeren og lader kunden gå uden om detailbranchen, siger direktør Kenneth Jensen.

I december 2019 blev Onyx Cookware etableret som et selvstændigt anpartsselskab, der er ejet af direktørens holdingselskab Raasdal Holding ApS.

Han forventer, at køkkenudstyret næste år vil være den produktgruppe, der har den største omsætning.

Strategi-skriverier

Ifølge Kenneth Jensen er et målrettet strategi-arbejde årsagen til, at Raasdal Trading har fuld fart fremad.

Én gang hvert år bruger han en weekend på at analysere og reflektere over det forgangne år, og det munder ud i et strategi-papir på omkring 18 sider.

- Det er en slags dagbog. Jeg argumenterer med mig selv og sætter nye mål. Der sker noget, når man får tankerne ned på papir. Meget af det ved jeg godt i forvejen. Men det bliver mere konkret, og tingene står klarere, når man er nødt til at skrive det ned og formulere en sætning. Det arbejde er ofte grundlag for store, strategiske beslutninger, siger 33-årige Kenneth Jensen.

Ligesom et computerspil

Siden han var barn, har han spillet komplicerede strategispil på sin computer, blandt andet spillet Civilization, der går ud på at bygge et imperium op fra bunden.

Den strategiske tankegang har fulgt ham lige siden.

- Det er derfra, jeg har lært at tænke strategisk og tænke på ressourcerne. Jeg betragter virksomheden som et computerspil, hvor jeg opbygger og udvider mit lille imperium. Det gjorde en stor forskel i de tidlige år. Jeg kom med en strategisk tankegang, mens konkurrenterne kom med produkt-engagement, siger Kenneth Jensen.

I øjeblikket er Civilizations dog skiftet ud med det nyere computerspil Battle Brothers. Og han anbefaler også andre erhvervsledere at have fokus på strategi frem for drift.

- Hvis man vil noget, så skal man frigøre sig fra driften og flytte sig væk, så man kan tænke strategisk. Det er man nødt til for at få tid til de ting, der er vigtige for virksomheden, siger han.