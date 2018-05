Pakkegiganten UPS ramt af genialt men simpelt fupnummer

Det globale transportselskab UPS, der flytter flere millioner pakker og breve hver dag verden over, er blevet udsat for fusk af en 24-årig mand fra Chicago. Manden er nu anklaget for tyveri og brud på postloven.

Det skriver avisen Chicago Tribune, som dækker området.

Ifølge anklagerne indsendte den 24-årige Dushaun Henderson-Spruce meget simpelt en adresseændringsblanket til postvæsnet.

I den anmodede han om at ændre UPS' hovedkvarters adresse fra 55 Glenlake Parkway i delstaten Atlanta, det globale hovedkvarter for selskabet, til hans egen, etværelses lejlighed i Chicago. Det kunne han gøre uden at vise nogen form for identifikation.

Kort efter begyndte han at modtage store portioner af den post, der blev sendt til UPS' hovedkvarter.

Ifølge Chicago Tribune, der har læst anklageskriftet, var der tale om tusinder af pakker, breve til ledelsen, breve med forretningshemmeligheder samt over 100 firmakreditkort.

Han havde også modtaget en stribe checks, og havde indløst for 58.000 dollar - 364.000 kroner - af dem til sin egen konto.

Adresseændringen skete sidst i oktober, men først midt i januar opdagede UPS' sikkerhedsafdeling, at dele af posten til hovedkvarteret endte i en lille lejlighed i Chicago.

Efter afsløring har medarbejdere ved det amerikanske postvæsen fortalt, hvordan store mængder post pludselig begyndte at ankomme til den ellers meget almindelige lejlighed i Chicago.

Langt mere end der kunne være i postkassen. Derfor var en ekstra beholder til post blevet sat op, så de store mængder breve og pakker kunne leveres.

På adressen blev fundet mere end 3000 breve og pakker.

Den 24-årige har tidligere fortalt, at han mener, at han har været udsat for identitetstyveri.