Iværksætterne Gitte Haxen (tv.), der spiller padel på eliteplan, og Josefin Kragh er kvinderne bag Padelhuset.dk.

Padelsporten jagter de høje haller

Erhverv - 28. januar 2021 kl. 16:59 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Når investorerne kigger mod Nordsjælland for at finde ejendomme, der kan give et godt afkast, så bliver der også kigget efter industri- og lagerejendomme, selv om de ofte vurderes til at indeholde en højere risiko end udlejningsejendomme til boliger, men jævnligt får Jacob Lunding, der er partner, salgs- og udlejningschef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech også henvendelser fra potentielle lejere, der er på udkig efter en helt særlig type ejendomme.

Mangler lagerbygninger - Lagerejendomme har været en mangelvare i et stykke tid. Altså ejendomme med højt til løftet, hvor der er plads til pallereoler og en god portadgang. Det er nok, fordi mere bliver solgt via nettet. Det er især i områderne langs med Hillerødmotorvejen og tæt på Helsingørmotorvejen, men der har ikke været særlig meget ledigt, fortæller Jacob Lunding.

- Og mange efterspørger også de høje haller, fordi de vil lave baner til padel, men de kan være svære at finde, fordi der skal være en loftshøjde på mindst seks meter, og ofte må man ikke benytte lagerejendomme til det formål, supplerer han.

Fra sportstøj til sport Iværksætterne Gitte Haxen, der spiller padel på eliteplan, og Josefin Kragh er kvinderne bag Padelhuset.dk, og de fandt de rette lokaler i Lagerhuset.dks ejendomme i Stæremosen i Gilleleje.

- Vi har kigget i rigtig lang tid, først omkring København, men der kunne vi ikke finde det rigtige. Der skal være mindst seks meter til loftet og plads til banerne, der er 20 meter lange og 10 meter brede. Vi kiggede mange steder og var både helt i Næstved og omkring Silkeborg, men jeg er fra Gilleleje, så vi havde også kig på de tidligere H2O-bygninger her i Gilleleje, fortæller Josefin Kragh.

Der skal være mindst 6 meter til loftet, når man spiller padel, og det fandt Gitte Haxen og Josefin Kragh i erhvervsområdet Stæremosen ved Gilleleje. Foto: Padelhuset.dk

Stået tomt i 11 år H2O-bygningerne havde stået tomme i 11 år, men der kom hul på planerne, da de lokale ejendomsinvestorer Hilde og Henrik Holm fra Lagerhuset.dk overtog bygningerne i oktober, og siden er det gået stærkt med at få anlagt banerne og indhentet alle de tilladelser, der følger med.

- Vi skulle have været startet den 1. november, og vi havde både fået en mundtlig og en skriftlig tilladelse fra kommunen, før vi bestilte banerne. Vi havde også skrevet under på lejekontrakten, men så oplyste kommunen, at der var sket en fejl, og vi skulle bruge en byggetilladelse. Bygningen skulle gennemgås af en certificeret brandrådgiver, og vi kunne ikke få en midlertidig tilladelse, indtil det faldt på plads, så derfor kunne vi ikke åbne som planlagt, fortæller Josefin Kragh og fortsætter:

- Alt det formelle har kostet over 100.000 kroner i uforudsete udgifter. Vi er jo bare to iværksættere, der ikke har prøvet at starte noget før, men vi har en god udlejer, der har været utrolig forstående her under nedlukningen, og vi føler os meget heldige, fordi hallen ligger super godt, siger hun.

Ny nedlukning forsinker De tre indendørs padelbaner har hver især kostet 200.000 kroner at anlægge. Derudover er hallen blevet indrettet med intelligent lys, der styres sammen med bookingsystemet, så lyset tænder, når banen er booket, og låsesmeden har sørget for adgangssystemerne, så foreløbig er der investeret over en million kroner i eventyret. I slutningen af november var alt på plads til åbningen, men så kom vinterens coronanedlukning.

Optimistiske - Det er uheldigt, men rammer os alle sammen, så vi glæder os bare så meget til, at vi kan åbne. Der er mange udgifter, men vi tænker, at vi ligger i et godt opland, så det skal nok løbe rundt, når vi kommer i gang. Vi er optimistiske, siger Josefin Kragh.

Nu venter de to unge iværksættere bare på genåbningen af Danmark. Foto: Padelhuset.dk

