Padel er blevet et investeringsemne

Du skal ikke blive forbavset, hvis du kører rundt i et industriområde og møder sportsklædte mennesker med et bat under armen. Det er højst sandsynligt padelspillere på vej til eller fra en dyst i en nedlagt erhvervsejendom. Store bygninger med plads til padelbaner er nemlig blevet eftertragtede af investorer.

- Der er kæmpe efterspørgsel på at spille padel og på at bygge baner. De private investorer kigger efter gamle industriejendomme, som de kan få lov til at indrette, mens tennisklubber, idrætsklubber og kommuner også er i gang. Vi kommer til at fordoble udbuddet i en skøn kombination af hurtige investorpenge og de lidt langsommere projektpenge fra foreninger og kommuner, siger Ole Egholm.

Nyt liv i områderne

- Nogle driller os og siger, at padel foregår i de ældste, mest nedslidte og iskolde erhvervsejendomme, hvor man kan klemme en bane ind, men det giver da også liv til et erhvervsområde, og det er superfint, at man kan bruge nedlagte ejendomme til det, siger han, og understreger, at der nu også er investorer og foreninger, der vælger at bygge nye padelhaller op helt fra grunden - både for at være sikre på, at ejendommen er perfekt tilpasset padelsportens behov, men også fordi markedet ikke længere bugner med velegnede gamle industriejendomme til formålet.