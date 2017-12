På vej videre fra løvens hule

Hvis David Furland Ree skal komme med et godt råd til virksomheder, som påtænker at medvirke i kommende sæsoner af DR-programmet »Løvens hule« eller lignende, så er det at sørge for at have masser af serverkapacitet. Han er direktør for Cleady, som var med i sæson to af programmet, hvor iværksættere skal forsøge at overbevise et panel af investorer om, at lige præcis deres idé er værd at skyde penge i. Efter at have talt med tidligere deltagere fik Cleady mangedoblet sin serverkapacitet, så hjemmesiden kunne håndtere de mange besøg, som en tv-optræden medfører, og alligevel var det ved at gå galt.