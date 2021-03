Se billedserie Butikschef i Sanistål i Holbæk håber, der kommer elever til butikken, selvom han allerhelst vil have mere faglært personale. Foto: Mie Neel

På trods af krisen hyrer Sanistål elever

Erhverv - 15. marts 2021 kl. 07:00

Af Jeppe Hee Rømer Foto: Mie Neel

I Sanistål har man travlt. Hvert år uddanner virksomheden mellem 16 og 22 handelselever, og selvom en pandemi hærger, så har virksomheden ikke tænkt sig at stoppe med den tradition.

- Vi har i øjeblikket travlt på Sjælland, så der er brug for nye og dygtige medarbejdere, fortæller salgsdirektør Kennet Rosbjørn Eriksen.

Rekrutteringsproblemer Sanistål er en af Danmarks førende grossister til industrien og byggeriet. Med et bredt produktsortiment og services inden for VVS, VA, værktøj, teknik, el-teknik, beslag og sikring, stål og metaller, befæstelse, forbrugsvarer og personligt udstyr leverer virksomheden til både danske og internationale kunder.

Den store travlhed på Sjælland gør, at der mangler medarbejdere. Derfor holder Sanistål fast i at tage elever, og sidste år endte det da også med fastansættelse til samtlige elever efter endt uddannelse.

- Store dele af vores branche har rekrutteringsproblemer, så det er vigtigt, at vi er med til at uddanne nye og kompetente medarbejdere. Derfor valgte vi også at fastansætte alle de elever, der er blevet færdiguddannet i butikkerne på Fyn og Sjælland sidste år, siger Kennet Rosbjørn Eriksen.

Elever giver muligheder Netop rekrutteringsproblemer er noget, man kender til ved Saniståls forretning i Holbæk. Her mangler butikschef Dennis Henriksen flere fagfolk i butikken. Alligevel glæder han sig også over udsigten til muligvis at få en elev i butikken, for selvom det vil kræve tid at lære en elev op, og en sådan ikke kan det samme som uddannet fagpersonale, så er der andre fordele ved elever i butikken. Især, hvis elevtiden fører til en fastansættelse.

- Det giver os mulighed for at præge de unge mennesker med den specielle kultur og korpsånd, der er her hos Sanistål, forklarer Dennis Henriksen.

I 2020 øgede Sanistål-butikkerne

på Sjælland antallet af elever fra tre til fire, og i år forventer man at ansætte fem nye butikselever på Fyn og Sjælland. Her ligger 16 ud af Saniståls i alt 36 butikker på landsplan. I alt forventer Sanistål at tage op til 22 nye elever ind i 2021 fordelt på hele landet.

Eleverne fordeles alt efter, hvor ansøgningerne er rettet mod. Hvis der ender en elev i Holbæk, vil det være den første i den afdeling, fortæller Dennis Henriksen.

Kennet Rosbjørn Eriksen bruger samme argumenter som Dennis Henriksen, når han skal forklare, hvorfor Sanistål så gerne vil fastholde traditionen med elever.

- Vi vil gerne være med til at uddanne de unge fra starten, så de lærer vores forretning, vores produkter og den helt særlige ånd, der er i Sanistål, at kende. Derfor er det også attraktivt for os at beholde de talenter, som vi har været med til at uddanne, siger Kennet Rosbjørn Eriksen.

Sanistål-koncernen beskæftiger i dag godt 1500 i Danmark, Tyskland, Polen og Baltikum. Fristen for at søge elevstillinger varierer, men for de fleste gælder det, at ansøgningsfristen er 26. marts.