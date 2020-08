Se billedserie En ting er travlheden og den almindelige vækst i online-salget - en anden ting er de tiltag, der skal forhindre Corona-smitte i pakkeriet. Hyppig afspritning af rullevogne og overflader og arbejde, der tilrettelægges i "celler", så smitterisikoen reduceres. Foto: Kenn Thomsen

På tre uger røg Matas tre år frem i tiden

30. august 2020

En fredag ved middagstid for et par uger siden udsendte Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger for mundbind. Brug mundbind i den kollektive trafik, lød det, og medarbejderne i Matas' webshop i Humlebæk kunne se danskerne reagere.

Indtil da var der solgt cirka 1000 pakker mundbind om dagen - i løbet af få timer steg salget til 25.000 pakker mundbind i døgnet, og mundbindene på lageret fik en helt central placering, som alle medarbejdere i pakkeriet kommer forbi.

- Vi var heldigvis forberedt på, at det bar den vej, men vi vidste jo ikke, at meldingen kom den fredag, fortæller logistikdirektør Brian Gøbel Poulsen, der samtidig tilføjer, at det er en kæmpe udfordring rent logistisk at håndtere et så markant udsving inden for et døgn.

Vær hvor kunden er I Humlebæks industrikvarter har Matas et toptunet pakkeri, der står for webshoppens forsendelser til hele Danmark. Forbrugsmønstrene ændrer sig markant i disse år, og det begyndte for alvor for to år siden, hvor Matas måtte erkende, at pakkeriet i Allerød var for lille.

Et lejemål i Humlebæk bød sig til med fire kæmpestore haller med langt bedre plads, og Matas begyndte at indrette sig i april sidste år og var i funktion i september. Klar til »svendeprøven« omkring Black Friday, hvor travlheden over en weekend er så markant, at nøgletallene er interne for det børsnoterede selskab.

Et par andre nøgletal siger dog noget om udviklingen. For et par år siden kom15 procent af omsætningen i Matas fra webshoppen. Før Corona-krisen var tallet 19,1 procent, og Peter Hestbæk bemærker i den sammenhæng, at de fysiske butikker stadig står for størstedelen af handlen.

Gangene er lange, og der er mange varenumre, men en digitaliseret proces sikrer, at medarbejderne går den korteste vej rundt for at samle kundernes indkøb og lægge dem i kasserne på rullevognen. Foto: Kenn Thomsen

- Øget online-handel er ikke en spareøvelse, men et ønske om at møde kunden der, hvor kunden er - og give kunden den bedste oplevelse. I over 70 år har Matas haft fysiske butikker, de er en del af vores brand og samspillet er vigtigt for webshoppens succes, siger Peter Hestbæk, der er Head of Digital Sale & Marketing.

FAKTA Pakkeriet til Matas Webshop er flyttet til Kromosevej i Humlebæk, hvor det har været i funktion siden september 2019.

Det er daglig arbejdsplads for cirka 100 medarbejdere, og i travle perioder omkring Black Friday og jul bliver der tilknyttet op mod 200 medarbejdere.

Medarbejderne rekrutteres via vikarbureauer og i samarbejde med Jobcentret i Fredensborg Kommune.

Fra pakkeriet i Humlebæk bliver kundernes bestillinger pakket og sendt til hele Danmark.

Matas er et børsnoteret selskab, og de seneste udmeldte nøgletal viser, at knap 20 procent af omsætningen i Matas kom fra onlinehandel. Tallet er steget yderligere under Corona-krisen. Fodgængerfelt i pakkeri I de store lagerhaller er pakkeriet trimmet, så medarbejderne skal gå kortest mulig vej for at pakke kundernes ordrer. Alligevel går mange af medarbejdere 20-25 kilometer på en arbejdsdag.

Hvis man skridter alle hylderne af, er der 1,4 kilometer. Derfor har teamlederne løbehjul, når de skal omkring i den store bygning, og de mest trafikerede arealer er indrettet med fodgængerzoner og »veje« til rullevognene og palleløfterne. Når Logistikdirektør Brian Gøbel Poulsen viser rundt, kan han ikke lade være med at skubbe til en pakke i ny og næ, når han kan se, at den har lagt sig forkert på rullebåndene eller i de store kasser med færdigpakkede forsendelser. Ellers opstår der let en flaskehals - og det skal undgås. I de travle perioder og når der er kampagner på vej, er Brian Gøbel Poulsen i tæt kontakt med Peter Hestbæk.

- Hvis vi to ikke kunne samarbejde, ville det ikke gå. Der er hele tiden noget, der skal trimmes, og jeg har brug for viden om de kampagner, der er på vej, og de nyhedsmails, der bliver sendt ud, siger Brian Gøbel Poulsen og forklarer, at det handler om at få samlet de produkter, der sælges meget af.

På den måde undgår han, at medarbejderne skal gå unødvendige skridt for at pakke.

Langt det meste styres digitalt, og de enkelte medarbejdere får en lille håndholdt computer, der har tilrettelagt den bedste rute for at rullebordets mange kasser med bestillinger. Selve lukningen af de enkelte kasser og poser sker automatisk - og Brian Gøbel Poulsen bemærker, at elektronikken sikrer, at hver enkelt papkasse lukkes på en måde, hvor luftindholdet i kassen minimeres, for fragtfirmaerne skal ikke køre rundt med luft.

Når kundens bestilling er samlet sammen, sker pakningen automatisk med maskinel påsætning af pakkelabel, fortæller logistikdirektør Brian Gøbel Poulsen.

Eftermiddagstimerne kan være særlig travle, fordi kunder i hovedstadsområdet fra Køge over Roskilde til det nordligste Nordsjælland kan lave de såkaldte Burd-bestillinger. Alle varer bestilt frem til klokken 14.00 skal pakkes inden for to timer. Klokken 16.00 kommer fragtbilerne, da varen skal ud til kunden samme dag.

Webshop med oplevelser For Peter Hestbæk er opgaven at sikre, at Matas' webshop kan følge med de nye forbrugsmønstre, hvor både unge, voksne og ældre køber ind via webshoppen, og det er både mænd og kvinder.

Corona-nedlukningen af Danmark skabte hektisk travlhed i hele koncernen, og den tvang Matas til at gennemføre og accelerere nye initiativer og forretningsgange.

- På tre uger røg vi tre år frem i tiden. Vi havde allerede arbejdet med at tilbyde den samme vejledning og købsoplevelse på webshoppen som ude i butikkerne. Man kan chatte med en medarbejder, der kan rådgive om produkterne, og nu stod vi pludselig i en situation, hvor mange af vores butikker var nødt til at lukke i en periode. I stedet for at sende alle berørte medarbejdere hjem, valgte vi at konvertere nogle af dem til det digitale salg, fortæller Peter Hestbæk.

I øjeblikket sker der en rivende udvikling på den front - webshoppen er blevet langt mere end en bestillingsplatform, hvor kunden selv står for det hele. For nylig var Ole Henriksen gæst hos Matas i Allerød, og kunderne kunne følge med »live« via webshoppen. Konceptet er inspireret af Kina, hvor den kombination af salg, rådgivning og underholdning har stor succes.

Igen er nøgleordet at møde kundens behov dér, hvor kunden befinder sig.

- Det handler meget om den situation, som kunden står i. Hvis kunden har god tid, bestiller kunden via webshoppen, men hvis kunden står og mangler noget her og nu, er det vigtigt, at der ligger en butik tæt på, siger Peter Hestbæk.

Mundbind er et salgshit i øjeblikket, og derfor er lageret af mundbind flyttet helt frem til et centralt sted, hvor pakkerne er lette at finde for medarbejderne - og en del forsendelser i begyndelsen af august indeholdt kun mundbind.