Se billedserie Restaurant Flammen byder på både traditionelt kød og mere eksotiske varianter som eksempelvis zebrafarseret krokodille. En af ejerne, Flemming Sunddal, er uddannet slagter, og han står for at udvælge kødet, som virksomheden selv producerer. Den er ejet af Flemming Sunddal, hans kone og parrets to voksne børn. Foto: Kim Rasmussen

På restaurant: Kød skal der til

Erhverv - 07. februar 2018 kl. 18:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ilden og Flammen.

To nye navne, som næstvederne lærte at kende for godt et år siden, da begge restauranter åbnede i byen med kort mellemrum. Ilden åbnede på Dania 5. december 2016, mens Flammen fulgte trop i Jernbanegade 16. januar 2017.

Der er tale om to kæder med stort set identiske koncepter, nemlig en kolossal kødbuffet, et voldsomt udvalg af tilbehør og en gigantisk salatbar.

For Flammens vedkommende var der tale om restaurant nummer 12, efter at den første åbnede i Kolding i 2009.

Ilden var først på Sjælland, hvor man åbnede i Roskilde i 2014, og nu altså har ekspanderet til Næstved.

- Vi kunne godt have åbnet flere restauranter hurtigere, men vi vil gerne have hjertet med, siger Brian Knudsen, der ejer Ilden sammen med sin far og Frantz Weidemann.

- De første tre-fire måneder vil Frantz og jeg gerne være på i døgndrift for at sørge for, at det hele kommer ordentlig i gang. Det er vi lige nu i gang med i København, hvor vi snart åbner på H.C. Andersens Boulevard, og så kommer restaurant nummer fire til efteråret, tilføjer han, uden dog at ville røbe, hvor den skal åbne.

Også Flammen er vokset hastigt. Efter Næstved åbnede endnu en restaurant i København, og nummer 14 af slagsen er netop åbnet i Viborg.

- Og så åbner vi i Hamborg i marts eller april. Det har vi i længere tid ønsket at prøve af. Men derudover er der ikke store planer for yderligere udvidelse i 2018. Vi har mere fokus på at udvikle vores nuværende restauranter, og personalepleje bliver den store overskrift i år, fortæller Flammens administrerende direktør, Elias Grøftholdt Tychsen, og uddyber:

- Vi har en intern målsætning om, at vi skal være en af de bedste arbejdspladser herhjemme i vores branche inden 2020. Det er vigtigt for vores kultur, at der er hygge og god stemning, og at gæsterne er i højsædet.

Begge kæder er glade for den start, de har fået i Næstved.

- Det er gået exceptionelt godt. Folk i Næstved har taget godt imod os, og vi synes også, at vi har givet byen noget, siger Frantz Weidemann fra Ilden.

Han bakkes op af kompagnonen Brian Knudsen:

- Næstved har været rigtig gode ved os. Mange rystede nok på snuden og troede ikke, at det kunne løbe rundt her, men det er gået over al forventning.

Hos Flammen er man også mere end tilfredse, og der er desuden ros til kommunen:

- Næstved Kommune har været meget løsningsorienterede. Det har været behageligt at samarbejde med myndighederne, hvor det i andre kommuner har været sværere at få på plads. Jeg tror, det er derfor, at Næstved er i udvikling som by. Gæsterne har også taget rigtig godt imod os, og vi er positivt overraskede over vores start, lyder det fra Elias Grøftholdt Tychsen.

Flammen og Ilden beskæftiger hver omkring 40 ansatte, de fleste på deltid.