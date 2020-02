René Sabro (tv.) og Casper Dalsgaard Sander forsøger at inddrage lytterne så meget som muligt i deres program. De beder blandt andet lytterne om at sende sms?er og ringe ind, hvis de har historier, som de vil dele i radioen.

På medhør fra morgenstunden

Uden måske at have tænkt over det har du tilbragt morgenen i selskab med mindst to radioværter, som har sørget for, at du er blevet opdateret på nyhederne, har interviewet lokale interessante personer, og forhåbentlig også har givet dig et smil på læben.

Vækkeuret ringer. Du står op, tænder for radioen og tager et bad, imens morgenkaffen løber igennem. Morgenmaden bliver indtaget i selskab med dagens vigtigste nyheder, og du kører på arbejde til lyden af god musik.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her