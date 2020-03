Se billedserie Susanne Bruun de Neergaard drømmer om at lade stedet udvikle sig med hytter i trætoppene. Foto: Jens Wollesen

På kursus under historiens vingesus

Vejene snor og bugter sig ud til den midtsjællandske perle, der går under navnet Skjoldenæsholm Hotel og Kongrescenter.

Her finder kurser sted i fredede bygninger med familieportrætter på væggene og med adgang direkte ud til naturen. Idyl så langt øjet rækker iblandet duvende trætoppe og en sø så afsondret og blikstille, at sjældne fuglearter finder vej dertil.

Herregården Skjoldenæsholm ligger midt på Sjælland, tæt på Sjællands højeste punkt, Gyldenløvshøj. Ifølge hjemmesiden kun 50 minutter fra København, men storbyens skratten er hurtigt glemt ved lyden af den første fuglekvidder i herregårdens afslappede brugshave. Dermed er grobunden lagt for et kursusop- hold med plads til fordybelse.

Det var med den vision i tankerne, at familien de Neergaard i 1971, som nogle af de første i landet, omdannede deres herregård til et konferencecenter.

I 1991 skete endnu en ombygning, og hoteldelen kom på. Siden er flere omkringliggende bygninger sat i stand, og ekstra værelser er kommet til.

Kulisse til film Herregården har været flittigt brugt til bryllupper og andre store fester, lige som den i sin tid lagde kulisse til Thomas Vinterbergs prisbelønnede film Festen.

I dag bruges stedet fortsat til kurser, fester og hotelophold. Fordelen er åbenlys.

- Der, hvor vi er anderledes end andre kursussteder, er, at vi vitterligt har sjælen med i huset. Der er mulighed for eftertanke og mulighed for at komme ned fra stress og jag. Og vi er ikke større, end at vi stort set inden gæsterne kommer ind ad døren, ved, hvem de er. Man er ikke bare hvem som helst, når man er her, siger Susanne Bruun de Neergaard, der som ottende generation på stedet er vokset op på en naboejendom og haft sin faste gang på herregården op gennem sin barndom.

Farfars kontor Man er ikke i fare for at sidde på lårene af hinanden, selv om man er på kursus, forklarer hun. Det står enhver frit for at bevæge sig rundt i en af de fem saloner, der har hvert sit eksotiske navn, lige som små selskaber kan få deres eget historiske middagslokale, såsom »Farfars Kontor« i den del af herregården, hvor familieportrætter af Bruun de Neergaard-slægten beklæder væggene på stribe.

- Og så ligger vi helt bedårende, uanset årstid. Vi skaber de bedst mulige rammer for, at man kan fordybe sig. Man kan lave en walk and talk, udøve teambuilding og tidligere kunne man lave »golf for sjov«. Golfbanen (Skjoldenæsholm Golfbane, red.) er lige nu lukket, men så må vi finde på noget nyt, siger hotelejeren.

Hytter i trætoppe? Susanne Bruun de Neergaard er uddannet på hotelskole i Schweiz og har haft ansvar for hoteller rundt om i verden, inden hun i 1994 blev kaldt hjem for at give sin mor en hånd med i driften.

Hun har haft mange visioner, som ikke fik myndighedstilladelse, da de for år tilbage blev lanceret. Men måske er tiden endelig ved at være moden til idéer som hytter i trætoppe eller på søen eller noget helt tredje.

- Vi kan kun fortsætte, fordi vi udvikler os. Så jeg prøver igen. Nu har alle de andre godser fået deres, nu må det være min tur, lyder det.

Skabelsescenter? Det seneste skud på stammen er et forsøg på at ombygge en af de tilstødende bygninger »Brandstationen«, til et »Skabelsescenter« i internationalt format. Skuespiller og kulturel entreprenør Jens Arentzen står sammen med foreningen »White Wall Skjoldenæsholm« bag det projekt.

Selv om tiden i en vis forstand står stille på Skjoldenæsholm, skal udviklingen tydeligvis ikke gøre det.