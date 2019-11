Se billedserie Skovgrisene kan bl.a, hygge sig i den lille granplantage. Om vinteren har Katrinelunden udelukkende avlsdyr. Foto: Anders Ole Olsen

På Katrinelunden trives skovgrisene

Erhverv - 14. november 2019 kl. 12:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tekst: Bjarne Stenbæk

Foto: Anders Ole Olsen

Ornen hedder Griezmann efter den franske fodboldspiller. Han er nemlig Katrinelundens frontløber og et af de væsentligste omdrejningspunkter i den økologiske produktion af delikatesser, der tager maksimalt hensyn til dyrevelfærd.

For fem år siden kom Rikke Haugaard og Niels Bjerregård fra et parcelhus i Bagsværd til Sorøegnen. Målet var at finde et landsted, hvor de kunne opbygge et lille, økologisk gårdbrug med dyr, der trives. Stedet fandt de på Store Ladegårdsvej 8 ved Sorø, og så var det ellers bare med at komme i gang. Fra nulpunktet - når man altså lige ser bort fra, at Rikke er vokset op på en lille gård, og Niels har tilbragt meget tid hos bedsteforældrene, der var landmænd.

Udover at modernisere stuehuset fik de i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse opbygget en bestand af grise, høns og gæs. Målet er også, at der skal være får - så skal familien dog nok have en afgræsnings- og naturplejeaftale et andet sted, for de seks hektar, som Katrinelunden råder over, er ikke nok - og så er parret ved at skaffe midler til og mulighed for at etablere en lille sø med multer, der er »vegetarfisk«, som holder vandet algefrit. Samtidig er det også en lækker spisefisk.

Bæredygtighed

- Vi har fuld fokus på klimavenlig økologi og lagring af CO2 i træer og muldjord, fortæller Rikke Haugaard.

Dyrene på gården går ude hele året. Dog har de selvfølgelig »læ- og skyggesteder«, hvor de kan gå ind, når der er behov for det, og grisene har også en lille granplantage, hvor de kan søge ly.

- Men dyrene er tilpasset det danske klima, fortæller Niels Bjerregård.

- Og de klarer sig fint. For eksempel flyver hønsene op i træerne, når de skal sove. Her kan ræven ikke nå dem. De har en rævesikret hønsegård, hvor de kan ruge. Som en ekstra sikkerhed kan vi hente Griezmann ned, så han opholder sig rundt om hønsegården om natten, så tør ræven slet ikke komme i nærheden.

Skovlandbrug

Dyreholdet er på Katrinelunden kombineret med et skovlandbrug, der er delt op i små agre med flerårige grøntsager, der danner et stort rodnet og dermed også kan være med til at binde kulstof til jorden. Kombinationen af træer, der giver udbytte, agerbrug med grøntsager eller dyrehold på vedvarende græsgange giver mulighed for at få et rigt og varieret udbytte af sin jord samtidig med, at man opbygger rødder og et dybt muldlag, hvor CO2-lagringen finder sted.

- Agrene adskilles af »billebanker«, fortæller Rikka Haugaard.

- Det er små volde med vilde planter, blomster og træer, der også fungerer som fodertræer, fordi frugterne falder ned, så grisene kan spise dem. »Billebankerne« tiltrækker også insekter og fugle. Træerne binder CO2.

Katrinelunden rummer yderligere en skovhave med nødder, frugter, bærbuske og flerårige grøntsager som asparges og jordskokker, en frugthave med æbler, gule hindbær og hyld samt en fælleshave, hvor der med fokus på opbygning af muldlag, gravefri dyrkning og sædskifte dyrkes grøntsager.

Gården har seks søer og en orne og producerer hvert år cirka 50 slagtegrise. Der er seks gæs, der på en sæson producerer 10-12 slagtegæs, og så er det et halvt hundrede høns. Gården er besøgs- og demonstrationsgård under Dyrenes Beskyttelse.

Vil gerne være flere

Produkterne sælges på markeder og via de nyhedsbreve, man kan tilmelde sig på gårdens hjemmeside katrinelunden.dk. I mindre omfang kan der leveres til restauranter. Blandt andet benytter den lokale gourmetrestaurant Støvlet Katrines Hus jævnligt produkter fra Katrinelunden.

- Målet for os er ikke at blive store, siger Niels Bjerregård.

- Vi ønsker i stedet at vækste ved at få flere med. Du kan producere med salg for øje, men du kan også holde det på et niveau, hvor du bliver mere eller mindre selvforsynende. Vi har et fantastisk stærkt netværks-samarbejde. Eksempelvis har vi erkendt, at vi ikke skal have lige stor ekspertise på alle detaljer. Det er fint, at vi i netværket kan supplere hinanden og trække på hinandens erfaringer og viden.

I samarbejdet har gårdbrugene en fælles salgsvogn, de kan tage rundt på markeder med. Om kort tid holder samarbejdet generalforsamling, og her skal det blandt andet diskuteres, om der skal etableres en fælles salgsportal.

Tørrede produkter

Fra Katrinelunden indeholder sortimentet eksempelvis kamstege, nakkestege og andre udskæringer, bacon, spegeskinke, røget mørbrad, rullepølse og andre pølser og leverpostej.

- Næste større projekt er et byggeri, hvor vi kan arbejde med lufttørring. Byggeriet skal også indeholde køkken, et modningsrum, et rum til formidling og undervisning og overdækkede faciliteter udendørs, hvor jægere eksempelvis kan hænge fasaner og dåvildt, de har skudt, og hvor vi i samarbejdet kan opbevare en fælles trailer til dyretransport. Byggeriet skal med solceller på taget være selvforsynende med energi, siger Niels Bjerregård.

- Lufttørring er en meget klimavenlig produktionsform. Det er også sundt at spise lufttørrede produkter - man spiser ikke så meget af det, og smagen er fantastisk. Vi har stor fokus på at skabe det klimavenlige måltid og arbejder for eksempel på at blive et CO2 neutralt sted.

En af vejene til at nå målet går via det, at Katrinelunden har udfaset sojaprotein, der importeres til Danmark. Grisene får kraftfoder i form af rug, ærter og hvede, som købes hos en lokal økobonde suppleret med mineraltilskud og masser af grøntfoder i form af rest- og affaldsprodukter fra en lokal grossistvirksomhed. Dertil kommer græs, kløver og lucerne, som grisene selv høster på marken.

De går til landbrug

Den optimale dyrevelfærd og klimavenlig produktion skal man ikke gå ind i for at blive rig på andet end oplevelser og bevidstheden om, at man gør en forskel.

- Nej, vi arbejder begge ved siden af. Måske kan vi på et tidspunkt nå dertil, at det kun er den ene af os, der behøver at arbejde ude, fortæller Rikke og Niels og tilføjer med et smil:

- Men det her er jo vores hobby. Nogen går til badminton - vi går til landbrug.

Dyrenes Beskyttelses Velfærdsdelikatesser kan man læse mere om på www. dyrenesbeskyttelse.dk/

velfaerdsdelikatesser.