Onsdag har det været muligt at søge om tilskud til energibesparende boligforbedringer som eksempelvis opsætning af en varmepumpe. (Arkivfoto)

Artiklen: På 13 timer er der ansøgt om boligtilskud for 250 millioner

På 13 timer er der ansøgt om boligtilskud for 250 millioner

Efter blot 13 timer er Energistyrelsen onsdag aften nødt til igen at lukke for muligheden for at søge tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.

Det skyldes, at styrelsen har modtaget ansøgninger for 250 millioner kroner, som var det beløb, der i denne omgang kunne ansøges for.

Det fremgår af hjemmesiden sparenergi.dk, hvor man siden klokken 10 onsdag formiddag har kunnet søge tilskud fra Bygningspuljen.

I den netop afsluttede ansøgningsrunde kunne der i alt søges om 250 millioner kroner. Der planlægges yderligere to ansøgningsrunder i løbet af 2021.

Fordi der er planlagt flere ansøgningsrunder i 2021, opfordrer Energistyrelsen dem, der ikke nåede at søge i denne omgang, til at prøve igen næste gang.

Styrelsen gør også opmærksom på, at der eksisterer andre tilskudsordninger, der yder støtte til forskellige boligprojekter.

- Vi glæder os over den store interesse for mere klimavenlige boliger. Hvis tilskud er afgørende, er der en ny chance i næste runde af puljen til sommer.

- Ønsker man at skifte opvarmningsform til varmepumpe, kan man allerede nu få varmepumpe på abonnement med støtte, siger Heidi Ingeman Koch, der er kontorchef i Energistyrelsen, i en pressemeddelelse.

Tilskuddene, man kan søge fra Bygningspuljen, skal gå til forbedringer af boligen, der sparer energi.

Det kan være varmepumper til bedre isolering og nye vinduer.

Ifølge Energistyrelsen er der modtaget 8600 ansøgninger i den runde, som startede og sluttede onsdag.

De ansøgere, der nåede at indsende deres næsten færdige ansøgning, da ansøgningsrunden blev lukket, får mulighed for at indsende de kommende dage.

Energistyrelsen er nu i gang med at behandle de ansøgninger, der er modtaget. Det forventes, at langt de fleste ansøgere kan få tilskud, og der vil ikke blive givet afslag begrundet i, at puljens midler er opbrugt.

Ansøgere skal ikke foretage sig andet end at vente på svar.

- Vi behandler ansøgninger, så hurtigt vi kan og i den rækkefølge, de er modtaget. Vi er allerede i gang med sagsbehandlingen, og de første vil få svar i indeværende uge.

- Vi vil meget gerne prioritere ressourcer til behandling af ansøgninger og opfordrer derfor ansøgere til at minimere antallet af henvendelser vedrørende status for sagsbehandlingen, siger Heidi Ingeman Koch.

Samlet er der afsat 675 millioner kroner til tilskud i 2021.

Det bliver også muligt at søge om tilskud efter i år, da der er afsat i alt cirka 2,5 milliarder kroner til Bygningspuljen fra 2020 til 2026.