PFA-direktør vil ikke handle med kapitalfond bag TDC-køb

Pensionskassen PFA holder den australske bank og kapitalfond Macquarie ud i strakt arm, indtil de danske myndigheder er færdige med at undersøge, om australierne har været med til at snyde den danske stat for udbytteskat.

Det siger PFA's direktør, Allan Polack, i et interview med erhvervsmediet Bloomberg.

- Indtil vi kan se en afklaring på det, og vi kan se en større forpligtelse fra dem (Macquarie, red.) til at føre en ny form for forretning, kan vi ikke handle med dem, siger Allan Polack i interviewet med Bloomberg.

- Lige nu er de på standby. Det er sikkert.

PFA var sammen med to andre danske pensionskasser, PKA og ATP, med til at købe TDC i et konsortium i maj sidste år.

Siden kom det frem i DR, Politiken og en række andre europæiske medier, at Macquarie var med til at trække milliarder af kroner ud af den tyske statskasse ved at kræve udbytteskat refunderet uden at være berettet til det.

I oktober forklarede ATP-direktør Christian Hyldahl, at han havde svært ved at se et nyt samarbejde med Macquarie for sig.

Macquarie svarede dengang DR i en mail, at der ikke var begået lovbrud.

TDC er ikke det første danske selskab, hvor Macquarie har haft et engagement. Tidligere har banken ejet en del af Københavns Lufthavn i Kastrup.

Ejerskabet her kastede også historier om skattefiduser af sig.

I 2011 kunne Politiken fortælle, at Macquarie havde hevet 2,2 milliarder kroner ud af lufthavnen via en skattekonstruktion i Luxembourg.

Dermed havde selskabet undgået skat for over 500 millioner kroner.

Det var sket ved, at Macquarie havde ydet lån til lufthavnen til en høj rente.

Rentebetalingerne skete til et selskab i Luxembourg. Dermed kunne der trækkes penge ud af lufthavnen, der ikke skulle beskattes som et overskud.

Macquarie ejer halvdelen af konsortiet, mens de tre danske pensionskasser hver ejer en sjettedel.