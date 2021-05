Se billedserie Morten Sterregaard, teknisk chef ses her foran et billede foran forskallingerne på Øresunds-tunnelen. Han mener, at erfaringerne og ekspertisen fra dette projekt i høj grad har været med til at bane vejen for, at PERI Danmark vandt ordren på at levere forskallingssystemer til Femern Bælt-tunnelen. Foto: Kenn Thomsen

PERI Danmark vinder kæmpeordre på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen

Erhverv - 06. maj 2021 kl. 12:55 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Tunnelen, der skal forbinde Danmark og Tyskland via Femern Bælt, er det største infrastrukturprojekt i Danmark nogensinde, og det mest omfattende i Europa lige nu. Med sine 18 kilometer bliver det verdens længste sænketunnel for tog og biler.

Femern Link Contractors (FLC), der står for at bygge portaler og ramper på både den danske og tyske side samt for produktionen og installationen af elementerne til den 18 kilometer lange sænketunnel, har valgt PERI Danmark som leverandør af forskallingssystemerne, der skal bruges til at støbe betonelementerne i tunnelen.

PERI Danmark har lager og administration i Greve, hvor omkring 60 medarbejdere har deres daglige virke. Her tager Morten Sterregaard, teknisk chef i PERI Danmark imod Erhverv Sjælland for at fortælle nærmere om PERI, det store projekt under Femerm Bælt og PERI Danmarks rolle i det.

- Der er ingen tvivl om, at den væsentligste årsag til, at PERI Danmark er blevet udvalgt til at være leverandør på Femern-projektet er vores tidligere erfaring fra byggeriet af Øresundstunnelen imellem Danmark og Sverige i 1990'erne. Fra det projekt har vi masser af ekspertise og erfaring, så for os vil Femern Bælt-tunnelen på en måde være Øresund version 2, forklarer Morten Sterregaard.

Han tilføjer, at der dog er to væsentlige forskelle mellem de to projekter. Omfanget af Femern-projektet er tre gange så stort som Øresund, og på grund af løbende tekniske forbedringer har PERI formået at optimere forskallingstiderne, så det kommer til at gå væsentligt hurtigere med Femern, end det i sin tid gjorde under Øresund.

Monolistisk tunnel Tunnelen under Femern Bælt bliver bygget op af 79 betonelementer, der hver især er 218 meter lange og vejer 73.000 tons. Derudover skal der produceres 10 specialelementer på hver 45 meters længde.

Formene fra PERI Danmark, der skal bruges til at støbe tunnelelementerne i, bliver specielt fremstillet til formålet. Det skyldes blandt andet, at Femern-tunnelen er en såkaldt monolistisk tunnel.

- Det betyder, at alt inclusive bunden af elementerne støbes på én gang. Traditionelle metoder er oftest at støbe bunden først og dernæst siderne og taget, forklarer teknisk chef, Morten Sterregaard.

Ialt skal PERI Danmark levere 8700 tons stålmateriel til de fem produktionslinjer i den elementfabrik på det sydlige Lolland, hvor tunnelelementerne skal produceres. fra slutningen af dette år.

Formene vil bliver produceret i Polen, Italien og Tyskland og derfra blive sejlet til Lolland.

Der er høje krav til svejsningerne i dele af formene, og på det punkt har Tyskland og Italien stor ekspertise fra produktionen af skilifte, hvor sikkerheden naturligvis skal være i top.

Udvikler selv PERI udvikler selv alle sine systemer. Ifølge Morten Sterregaard arbejder man hele tiden på at gøre formene så stærke som muligt, da de jo skal bære betonen, samtidig med, at de bliver så lette som muligt. Blandt andet lægger man stor vægt på at minimere antallet af enkelte komponenter til systemkonstruktionerne, da brugen af konstruktionerne på den måde bliver hurtigere og lettere.

Hos PERI Danmark i Greve ligger der både ude og inde masser af forme, til forskallinger af alle mulige slags. Når formene har været i brug, kommer de nemlig som oftest tilbage til PERI i Greve, fordi de fleste entreprenører lejer formene i den periode, de skal bruge dem. Når de kommer tilbage til Greve, får formene så et grundigt eftersyn og rengøring. Men med formene til Femern Bælt-tunnelen er det anderledes, da Femern Link Contractors har besluttet at købe formene.

Fuldskalaforsøg De første forskallingsforme fra PERI Danmark til Femern Bælt-tunnelen bliver leveret til byggepladsen i september 2021.

- De skal bruges i et fuldskalaforsøg, hvor vi prøvestøber et fuldt tunnelrør til jernbane og på den måde sikrer, at alt fungerer, inden vi i december 2021 går igang med at at levere til de »rigtige« elementer, der skal ud og stå på havbunden, Til det formål kommer vi til at levere forme fra december i år frem til februar 2023, oplyser Morten Sterregaard.