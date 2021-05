Se billedserie - Vi blev meget beæret, da Sydbank spurgte, om vi ville være med ved at vise vores højteknologiske produktion med industriel ilt frem. Det er ikke hver dag, man kommer på landsdækkende tv, siger adm. direktør Jesper Sjøgren fra Oxymat A/S. Foto: Allan Nørregaard

Oxymat på det store lærred

Erhverv - 20. maj 2021 kl. 10:56 Kontakt redaktionen

Sydbank har her i foråret lanceret en ny række reklamefilm med udgangspunkt i bankens erhvervskunder. Oxymat A/S i Skærød ved Helsinge, der producerer og sælger oxygen- og nitrogen-generatorer til hele verden ved at udvinde ilten fra den atmosfæriske luft omkring os, er med.

Oxymat A/S blev stiftet i Helsinge i 2000 og har i dag mere end 100 ansatte. I filmen fortæller adm. direktør Jesper Sjøgren om virksomheden, dagligdagen og fremtiden.

- Vi blev meget beæret, da Sydbank spurgte, om vi ville være med ved at vise vores højteknologiske produktion med industriel ilt frem. Det er ikke hver dag, man kommer på landsdækkende tv. Og jeg er glad for, at jeg sagde ja tak til at medvirke. Selvom vi normalt er meget snakkesalige og gerne deler ud af vores viden og tilgang, så er det noget andet, når kamera- og lys-folk er lige i hælene på en i flere dage, og når der skal sættes ord på vores hverdag og arbejde, siger Jesper Sjøgren.

Eksportvirksomhed Generatorerne fra Oxymat eksporteres til bl.a. kemikalieskibe, lakseopdræt på Færøerne og til hospitaler i Danmark og i den tredje verden. Siden marts er det gået særlig stærkt på virksomhederne, der blandt andet leverer medicinsk ilt og har oplevet ordre for mere end 100 mio. kroner.

- Oxymat er en af vores nyere kunder, der for nogle år siden ledte efter en ny bankforbindelse. Vi stillede med to modne, kompetente banktyper med grå stænk, og det viste sig, at vi svingede godt med ledelsen hos Oxymat. Siden da er det kun gået fremad, hvor vi har kunnet stillet viden fra vores andre eksperter i banken med cash management, trade finance og udlån til rådighed, fortæller seniorerhvervsrådgiver, Kim Marcel Thrane, Sydbank.

Filmfortællingen om Oxymat blev vist i reklameblokken på TV2 News i uge 12 og på TV2 Lorry.

