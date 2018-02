Overenskomstsammenbrud for kommunerne kan være på vej

Det siger Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformanden for det kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab, efter at overenskomstforhandlingerne for de statslige ansatte fredag brød sammen.

Et sammenbrud i forhandlingerne om en ny overenskomst for kommuner og regioner nu er forventeligt.

- Kommunerne og regionerne kan ikke strække sig længere, end ministeren og Moderniseringsstyrelsen kan, så derfor regner vi også med, at vores forhandlinger kommer til at bryde sammen, siger han.

Dennis Kristensen oplyser, at parterne sidst mødtes i lørdags. Der er ikke planlagt noget endeligt, men han forventer, at de skal sætte sig sammen igen i begyndelsen af næste uge.

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de 180.000 statsansatte brød fredag eftermiddag sammen.

Årsagen er, at parterne ikke kan blive enige om, hvor store lønstigninger politibetjente, gymnasielærere, skattemedarbejdere og ansatte i ministerier skal have i de kommende tre år.

Mange af de samme knaster står forhandlingsparterne for de ansatte i kommunerne og regionerne over for.

- Det er lidt de samme udfordringer og krav, vi har, så derfor kan vi ikke blive enige inden en aftale for de statslige ansatte.

- Der vil være problemer, som vi i denne situation ikke kan løse, uden at en statslig aftale er på plads, så det mest forudsigelige er et sammenbrud på vores område også, siger Dennis Kristensen.

Det er samlet 745.000 ansatte i kommuner, regioner og staten, der skal have forhandlet nye aftaler om løn og arbejdsvilkår på plads.

28. februar er det muligt for parterne at sende første varsel om strejke eller lockout, der er arbejdsgivernes mulighed for at sende ansatte hjem uden løn.

Parterne forhandlede i næsten syv døgn, før forhandlingerne altså brød sammen fredag eftermiddag.