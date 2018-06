Overenskomstforlig bremser truende jernbanekonflikt

Konflikten lurede, efter at Dansk Jernbaneforbunds medlemmer afviste en tidligere overenskomst med kommunerne.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har indgået en balanceret aftale med Dansk Jernbaneforbund om ny overenskomst for lokalbanernes ansatte.

- Vi mener, at den nye aftale fortsat sikrer fornuftige rammer for, at lokalbanerne kan indrette den lokale transport efter passagerernes behov, samt for vores ansatte, siger Peter Hvilshøj, administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner, der forlod forhandlingerne klokken fire fredag morgen.

Den nye aftale indebærer ud over generelle lønstigninger en forbedring af pensionsforbedringer og nye pauseregler. Den genforhandlede aftale skal nu til ny urafstemning.

Problemet bestod i, at der var uenighed om reglerne for, hvornår de ansatte på lokalbanerne kunne holde pause.

- Vi skal forhandle arbejdstidsregler, helt specifikt måden at tilrettelægge dagen på. Det gælder, hvordan man kan holde pauser i løbet af en dag, sagde Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, torsdag.

Fagforeningen var utilfreds med, at de ansattes hovedpause i dag kan lægges i vagtens ydertidspunkter. Det betyder, at man risikerede at skulle holde sin frokostpause, kort tid efter at man var mødt om morgenen.

- Når man bygger tjenester op, har vidt forskellige baner, folk møder ind døgnet rundt, og der er korte og lange vagter, så kan man altid finde nogle vagter, der isoleret set ser mærkelige ud.

- Men nu har vi sikret os, at der bliver taget mere hånd om, hvor hovedpausen bliver lagt, siger Peter Hvilshøj.

Han understreger, at forhandlingerne er sket i en god tone, og at parterne har et godt forhold til hinanden.

Og ikke mindst at en konflikt nu ser ud til at være afværget.

- Nu skal aftalen til urafstemning. Men denne her gang anbefaler Dansk Jernbaneforbund sine medlemmer at stemme ja. Så det er en stor forskel.

Dansk Jernbaneforbunds 340 medlemmer har nu til 25. juni til at stemme om den nye aftale. Bliver det et nej, kan der komme konflikt fra den 30. juni.