Over halvdelen af danskerne betaler for en musiktjeneste

Og de fleste betaler gerne for det. Det viser en ny undersøgelse, som er udført på vegne af de nordiske rettighedsorganisationer Koda fra Danmark, Tono fra Norge og Teosto fra Finland.

Det er populært herhjemme at lytte til musik via en af de mange musikstreamingtjenester, der er til rådighed.

Den viser, at 56 procent af danskerne i dag har et betalingsabonnement hos en musikstreamingtjeneste såsom Spotify. Det er en stigning på 22 procent siden 2018 og den største fremgang i perioden blandt de nordiske lande.

Det betyder også, at Danmark er det land i Norden med flest betalende brugere.

Trods stigningen i andelen af betalende brugere foregår størstedelen af det danske digitale musikforbrug fortsat på gratis onlinetjenester. Her er YouTube den klart mest populære efterfulgt af Spotify Free.

34 procent af danskerne lytter udelukkende til musik via en gratis tjeneste. Opgjort i tid foregår 63 procent af det det digitale musikforbrug på gratistjenester.

Ifølge Koda er betalingen til musikselskaberne i bedste fald ti gange lavere på gratis tjenester. Derfor er tallene problematiske, mener Kaare Struve, der er mediedirektør i Koda.

- Ser vi på, hvor meget de gratis tjenester optager af det samlede musikforbrug, kaster det en lidt kedelig skygge over en ellers glædelig nyhed.

- Vores medlemmer tjener langt mindre på de gratis reklamefinansierede tjenester, siger han i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig imidlertid også ved en positiv udvikling. Den er, at det især er "fremtidens musikbrugere", der gerne betaler for musikken.

72 procent af de 12-17-årige betaler for et abonnement hos en streamingtjeneste. Det tal var 50 procent i 2018.

Undersøgelsen kigger også på, hvor mange danskere der betaler for tv-streamingtjenester. Og det tal er noget højere end for musikdelen.

70 procent af borgerne betaler for en tv-streamingtjeneste. Og mindst 41 procent betaler for to abonnementer. Netflix er den største tjeneste herhjemme efterfulgt af TV2 Play.