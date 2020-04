Over 36.000 selvstændige har søgt om corona-hjælp fra staten

Det har over 36.000 selvstændige og små virksomheder de seneste to uger benyttet sig af. Det oplyser Erhvervsministeriet, der ikke er i stand til at oplyse, hvor mange af ansøgningerne der er blevet accepteret.

Allerede de første to dage meldte 13.500 selvstændige sig. Siden har lidt over 22.500 selvstændige altså sluttet sig til.

Ordningen fungerer sådan, at de selvstændige eller små virksomheder skal vise staten, at de har oplevet et dyk i deres omsætning på mindst 30 procent relateret til coronakrisen.

Hvis det godtages, kan de få 75 procent af den tabte omsætning udbetalt som kompensation. Man kan dog maksimalt modtage 23.000 kroner om måneden per selvstændig.

Ordningen gælder til og med 8. juni. Også personer, der arbejder freelance, kan benytte sig af ordningen. Indtil videre har 332 freelancere søgt om det.

Selv om ordningen umiddelbart betyder en regning for staten, glæder erhvervsminister Simon Kollerup (S) sig over, at den bliver brugt til at holde liv i de små virksomheder.

- Jeg tror, meget få af os havde forestillet sig, at vi skulle ende i en situation, som den vi er i lige nu, siger han i en pressemeddelelse.

- Jeg ved, at mange bærer en tung byrde, og derfor synes jeg, det er utrolig positivt at se, at regeringens kompensationsordning bliver brugt. Det er vigtigt for at holde hånden under vores danske arbejdspladser.